Tout roule pour Nintendo ou presque
. Après un lancement record pour la Switch 2 en juin dernier
, la firme de Kyoto affiche des ventes de consoles en plein boom… mais ses chiffres côté software font grincer des dents
. Selon un rapport de Bloomberg
signé Takashi Mochizuki
et Vlad Savov
, les ventes de jeux ne progressent pas au même rythme que le parc de machines
, une tendance qui inquiète certains analystes malgré la valorisation record du constructeur.
La console s’est déjà écoulée à 10,36 millions d’unités, mais seulement un peu plus du double en jeux
. Un ratio bien plus faible que celui de la Switch originale
, qui avait atteint près de trois jeux vendus pour chaque console sur la même période en 2017.
Le contraste est d’autant plus frappant que Mario Kart World, le principal moteur du lancement, s’est écoulé à 9,57 millions d’exemplaires, dont 8,1 millions en bundle avec la console
. Autrement dit, la grande majorité des ventes du titre provient des packs imposés en début de commercialisation, ce qui donne donc un succès un peu artificiel
. De son coté, Donkey Kong Bananza
, pourtant salué par la critique, n’a atteint que 3,49 millions d’exemplaires
, un score honnête mais en dessous des standards de Nintendo
en année de lancement.
La principale explication réside dans le choix stratégique de rendre la Switch 2 rétrocompatible avec tout le catalogue Switch
. Une aubaine pour les fidèles de la marque mais un casse tête pour les analystes
. Car cette générosité freine mécaniquement les ventes de nouveaux titres : 84 % des possesseurs de Switch 2 sont d’anciens joueurs Switch, déjà équipés d’une ludothèque fournie
.
Nintendo
assume ce compromis : la firme préfère miser sur la continuité et la fidélisation plutôt que de forcer ses fans à repasser à la caisse
. Un choix à contre courant d’une industrie qui pousse souvent à la rupture générationnelle, mais qui retarde la phase la plus rentable du cycle : la vente massive de jeux à forte marge
.
Pour les observateurs, cette approche s’inscrit dans la philosophie habituelle de la maison : prendre son temps. Comme le souligne l’analyste Amir Anvarzadeh
(Asymmetric Advisors), le titre Nintendo est aujourd’hui “valorisé à la perfection”, et la moindre faiblesse dans les ventes de jeux pourrait peser lourdement sur son cours
.
Pourtant, rien d’alarmant pour Kyoto. Le constructeur mise sur le temps long et sur ses futures exclusivités maison pour maintenir l’intérêt, dans un marché globalement en ralentissement sur les nouveautés. Les joueurs, constate Bloomberg, passent désormais plus de temps sur leurs jeux existants que sur les nouveautés, une tendance générale à l’échelle de l’industrie
.
Nintendo
continue de parier sur la qualité et la régularité plutôt que sur la surproduction. Chaque lancement doit rester un événement, à l’image de Mario Kart
, Donkey Kong
ou des futurs titres encore tenus secrets. La firme ne s’affole pas : pour elle, il vaut mieux que les fans jouent encore à leurs anciens jeux plutôt qu’ils s’en détournent
.
La Switch 2 a conquis les salons, mais son catalogue peine encore à transformer cet engouement en revenus logiciels massifs
. Une situation transitoire, selon Kyoto, mais qui rappelle que dans l’écosystème Nintendo, la patience est toujours la première exclusivité
.
Perso j’ai la switch 2, mais je n'achète que des jeux en "physique" sur cartouche, pour les jeux tiers, cela se passe sur ps5 pour ma part
Mais bon du moment que les console se vendent les éditeurs tier seront la, reste a voir s'il feront l'effort de développer des titre spécifique pour la machine ou s'il se contenteront ( a tord) de juste faire du multi plateforme et du portage de leur ancien titre ( ce qui se passe actuellement) auquel ca les chiffres ne vont pas s'améliorer sur la durée, surtout que les temps de développement des first party risque de s'accroitre dans le temps
Alors pas de Switch 2 pour moi en 2026.
Je suis le premier a l'avoir acheté day one, mais en 4 mois je n'ai pris que 2 jeux...
Oui, bien sûr... Ils nous font pas repasser à la caisse pour jouer à la version Switch 2 de leur anciens jeux...
Pour l instant j'evite au possible les GKC. Je prend tout mes jeux en boîte complet.
Sans oublier quelques jeux Switch 1 que je n'ai pas finis sur Switch 1 et que je finirai sur la 2. J'ai vraiment de quoi faire.
Et la 1.5 to vient d'arriver
.
Mais oui, 200€ pour la 1 to. Aujourd'hui
guiguif Un gros point oui
Pour le moment Mario Kart World a eu l'effet dynamiteur pour les ventes de la console, mais il va falloir attendre au moins un an pour voir plus de diversité dans les ventes software, toutes les machines n'ont pas eu la chance d'avoir un tel système seller au launch (presque aucune d'ailleurs vu le départ), du coup bah il éclipse tous les autres jeux, quand on sait la popularité de Mario Kart ces dernières années..
C'est un peu comme si GTA6 sortait avec la PS6 au launch, ça etoufferait complètement le potentiel des ventes des autres jeux sur les premiers mois.
La facture est déjà chère, presque aucun joueur non intéressé par Mario Kart possède deja la Switch 2.
Surtout quand t’a payé 500 boules, tu peux te contenter de faire des jeux S1 booster pendant un moment lol.
Puis le prix de la console et des accessoires fait qu'on achète moins de jeux. Enfin les jeux aussi ne sont pas bien ouf et loin d'être des killer apps, bien que Mario Kart devrait l'être rien qu'avec le titre du jeu, mais on voit bien que la formule choisie pour ce dernier ne fait pas le bonheur de tous le monde.
Pour finir, ils se font de toutes façon des ouilles en or avec les ventes sur Switch 1; quand on voit que Mario Kart 8 continue à se vendre alors que c'est un jeu qui date de 2013... ça va quoi faut pas avoir peur pour le compte en banque
C'est justement le problème et je réfléchis pour Noël. Est-ce que j'achète malgré tout une Switch 2 ou je prends la 1 moins chère avec tout son catalogue.