channel
all
[Bloomberg] La Switch 2 explose les ventes, mais les jeux ne suivent pas
Actualité Nintendo


Tout roule pour Nintendo ou presque. Après un lancement record pour la Switch 2 en juin dernier, la firme de Kyoto affiche des ventes de consoles en plein boom… mais ses chiffres côté software font grincer des dents. Selon un rapport de Bloomberg signé Takashi Mochizuki et Vlad Savov, les ventes de jeux ne progressent pas au même rythme que le parc de machines, une tendance qui inquiète certains analystes malgré la valorisation record du constructeur.

La console s’est déjà écoulée à 10,36 millions d’unités, mais seulement un peu plus du double en jeux. Un ratio bien plus faible que celui de la Switch originale, qui avait atteint près de trois jeux vendus pour chaque console sur la même période en 2017.

Le contraste est d’autant plus frappant que Mario Kart World, le principal moteur du lancement, s’est écoulé à 9,57 millions d’exemplaires, dont 8,1 millions en bundle avec la console. Autrement dit, la grande majorité des ventes du titre provient des packs imposés en début de commercialisation, ce qui donne donc un succès un peu artificiel. De son coté, Donkey Kong Bananza, pourtant salué par la critique, n’a atteint que 3,49 millions d’exemplaires, un score honnête mais en dessous des standards de Nintendo en année de lancement.

La principale explication réside dans le choix stratégique de rendre la Switch 2 rétrocompatible avec tout le catalogue Switch. Une aubaine pour les fidèles de la marque mais un casse tête pour les analystes. Car cette générosité freine mécaniquement les ventes de nouveaux titres : 84 % des possesseurs de Switch 2 sont d’anciens joueurs Switch, déjà équipés d’une ludothèque fournie.

Nintendo assume ce compromis : la firme préfère miser sur la continuité et la fidélisation plutôt que de forcer ses fans à repasser à la caisse. Un choix à contre courant d’une industrie qui pousse souvent à la rupture générationnelle, mais qui retarde la phase la plus rentable du cycle : la vente massive de jeux à forte marge.

Pour les observateurs, cette approche s’inscrit dans la philosophie habituelle de la maison : prendre son temps. Comme le souligne l’analyste Amir Anvarzadeh (Asymmetric Advisors), le titre Nintendo est aujourd’hui “valorisé à la perfection”, et la moindre faiblesse dans les ventes de jeux pourrait peser lourdement sur son cours.

Pourtant, rien d’alarmant pour Kyoto. Le constructeur mise sur le temps long et sur ses futures exclusivités maison pour maintenir l’intérêt, dans un marché globalement en ralentissement sur les nouveautés. Les joueurs, constate Bloomberg, passent désormais plus de temps sur leurs jeux existants que sur les nouveautés, une tendance générale à l’échelle de l’industrie.

Nintendo continue de parier sur la qualité et la régularité plutôt que sur la surproduction. Chaque lancement doit rester un événement, à l’image de Mario Kart, Donkey Kong ou des futurs titres encore tenus secrets. La firme ne s’affole pas : pour elle, il vaut mieux que les fans jouent encore à leurs anciens jeux plutôt qu’ils s’en détournent.

La Switch 2 a conquis les salons, mais son catalogue peine encore à transformer cet engouement en revenus logiciels massifs. Une situation transitoire, selon Kyoto, mais qui rappelle que dans l’écosystème Nintendo, la patience est toujours la première exclusivité.
Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-11-11/nintendo-s-software-sales-aren-t-keeping-up-with-hardware-boom?srnd=undefined
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    yukilin, aozora78, kevinmccallisterrr
    posted the 11/11/2025 at 02:43 PM by liquidus
    comments (28)
    micheljackson posted the 11/11/2025 at 02:48 PM
    J'étais prêt à l'acheter quand j'ai cru que DQ7 Reimagined était une exclus dessus lors du Nintendo Direct, mais non, pour le moment aucun jeu ne me fait envie, en espérant un Mario Galaxy 3 mercredi.
    masharu posted the 11/11/2025 at 02:49 PM
    micheljackson Yaura pas de SMG3 mercredi ni en 2026.
    dono56 posted the 11/11/2025 at 02:50 PM
    Cela annonce surtout que les GKC ne se vendent absolument pas, ou très peu, le jeu Pokopia dont il semblerait qui soit également un jeu au format GKC, les ventes risques de ne pas suivent, surtout que la console n’a que 256 go de stockage, et que les micro sd express sont chères et peu de stockages encore (256 go de mémoire).
    Perso j’ai la switch 2, mais je n'achète que des jeux en "physique" sur cartouche, pour les jeux tiers, cela se passe sur ps5 pour ma part
    keiku posted the 11/11/2025 at 02:55 PM
    les GKC, les prix, les nouveaux titre, la switch a eu son catalogue soutenu par la wiiu, la switch 2 n'a pas cette chance...

    Mais bon du moment que les console se vendent les éditeurs tier seront la, reste a voir s'il feront l'effort de développer des titre spécifique pour la machine ou s'il se contenteront ( a tord) de juste faire du multi plateforme et du portage de leur ancien titre ( ce qui se passe actuellement) auquel ca les chiffres ne vont pas s'améliorer sur la durée, surtout que les temps de développement des first party risque de s'accroitre dans le temps
    naru posted the 11/11/2025 at 02:58 PM
    J'étais aussi prêt à l'acheter pour mes enfants mais aussi pour moi car j'ai raté la Switch 1 et comme elle était rétrocompatible, tout était bon. Mais le prix de la console et des jeux m'ont vite fait réfléchir. Sans parler de la pauvreté du catalogue pour le moment. Je ne suis pas prêt d'investir, je n'arriverai pas à la rentabiliser.
    fiveagainstone posted the 11/11/2025 at 03:02 PM
    Plein de raisons dont le prix des choses en général et des jeux eux même.
    keiku posted the 11/11/2025 at 03:05 PM
    naru mais pour le coup c'est moins un problème vu que le catalogue switch 1 est dispo si tu ne l'a pas fait... faut juste acheter des jeux switch et pas switch 2, pour quelqu'un qui n'a pas jouer a la switch 1 le catalogue n'est pas pauvre, par contre pour le joueurs switch 1 la c'est une autre histoire
    micheljackson posted the 11/11/2025 at 03:05 PM
    masharu
    Alors pas de Switch 2 pour moi en 2026.
    rocan posted the 11/11/2025 at 03:06 PM
    Pas alarmant du tout. Tout est logique vu le contexte, le prix de la console plutôt élevé qui empêche pas mal de joueurs d'acheter des jeux, le passage Switch -> Switch 2... etc
    gaeon posted the 11/11/2025 at 03:09 PM
    Ya tellement de jeux NS1 déjà écoulés, le prêt de jeu et l'occasion doivent peser. La console en elle même aussi, l'investissement fait que derrière tu y vas mollo, même si tu as le pognon tu as forcément envie de freiner avoir bonne conscience ou paraître raisonnable.
    guiguif posted the 11/11/2025 at 03:38 PM
    Les gens font juste la transi comme quand t'upgrade ton smartphone.
    Je suis le premier a l'avoir acheté day one, mais en 4 mois je n'ai pris que 2 jeux...
    derno posted the 11/11/2025 at 03:43 PM
    3 jeux c'est à peut près le nombre de jeux sortit en full cartouche... Cqfd
    grospich posted the 11/11/2025 at 03:45 PM
    "Nintendo assume ce compromis : la firme préfère miser sur la continuité et la fidélisation plutôt que de forcer ses fans à repasser à la caisse."

    Oui, bien sûr... Ils nous font pas repasser à la caisse pour jouer à la version Switch 2 de leur anciens jeux...
    iglooo posted the 11/11/2025 at 03:59 PM
    guiguif +1
    flom posted the 11/11/2025 at 04:04 PM
    Les GKC freine tous mes achats. Mais je ne m'en porte que mieux
    ducknsexe posted the 11/11/2025 at 04:09 PM
    Plutot satisfait de ma switch 2 je suis a 4 jeux. ( MKW, DKB, Fast Fusion, Sillkong en demat en attendant une version physique. ) et bientôt MP4 serais le Prochain de ma liste.

    Pour l instant j'evite au possible les GKC. Je prend tout mes jeux en boîte complet.
    snave posted the 11/11/2025 at 04:38 PM
    J'ai fait la transition dès le day one et, personnellement, je suis satisfait de la console. J'ai MK World, DK Bananza, Bravely Default 1 Remaster, Pokémon Legend ZA, Hyrule Warriors 3 et MP4 bientôt. Ce qui nous fait 6 nouveaux jeux en 7 mois, c'est quand même pas mal, non ?

    Sans oublier quelques jeux Switch 1 que je n'ai pas finis sur Switch 1 et que je finirai sur la 2. J'ai vraiment de quoi faire.
    cyr posted the 11/11/2025 at 04:55 PM
    dono56 les carteirxo express, y en a de 1 to.
    Et la 1.5 to vient d'arriver
    .
    Mais oui, 200€ pour la 1 to. Aujourd'hui
    gaeon posted the 11/11/2025 at 05:23 PM
    snave
    ravyxxs posted the 11/11/2025 at 05:23 PM
    Je pense bien sûr que ça changera, et évoluera très vite d'ici un an ou deux, mais si ce genre de news apparaît chaque année, c'est une victoire pour les gens comme moi. La prochaine console tranchera SEC avec la précédente et prendra moins son public pour des cons.

    guiguif Un gros point oui
    51love posted the 11/11/2025 at 05:29 PM
    Je suis pas sûr que dans l'histoire les consoles aient eu par le passé un ratio de jeu vendu par console plus conséquent dans les mois suivants la sortie.

    Pour le moment Mario Kart World a eu l'effet dynamiteur pour les ventes de la console, mais il va falloir attendre au moins un an pour voir plus de diversité dans les ventes software, toutes les machines n'ont pas eu la chance d'avoir un tel système seller au launch (presque aucune d'ailleurs vu le départ), du coup bah il éclipse tous les autres jeux, quand on sait la popularité de Mario Kart ces dernières années..

    C'est un peu comme si GTA6 sortait avec la PS6 au launch, ça etoufferait complètement le potentiel des ventes des autres jeux sur les premiers mois.

    La facture est déjà chère, presque aucun joueur non intéressé par Mario Kart possède deja la Switch 2.
    geralttw posted the 11/11/2025 at 05:39 PM
    Rien d’inquiétant, moi même j’ai que 3 jeux et faut pas oublié comme préciser ici, les jeux Switch 1 ou les mise à niveau que les gens achètent.
    Surtout quand t’a payé 500 boules, tu peux te contenter de faire des jeux S1 booster pendant un moment lol.
    e3ologue posted the 11/11/2025 at 05:41 PM
    Ils savent que c'est compliqué, le but c'est de faire grossir le parc de Switch 2 et d'attendre la fin de la demande de Switch 1, puis la transition se fera toute seule pour eux.
    zoske posted the 11/11/2025 at 05:59 PM
    Ils n'avaient pas le choix que de proposer la rétrocompatibilité car tout simplement pas assez de jeux pour assumer une Switch 2 sans!

    Puis le prix de la console et des accessoires fait qu'on achète moins de jeux. Enfin les jeux aussi ne sont pas bien ouf et loin d'être des killer apps, bien que Mario Kart devrait l'être rien qu'avec le titre du jeu, mais on voit bien que la formule choisie pour ce dernier ne fait pas le bonheur de tous le monde.

    Pour finir, ils se font de toutes façon des ouilles en or avec les ventes sur Switch 1; quand on voit que Mario Kart 8 continue à se vendre alors que c'est un jeu qui date de 2013... ça va quoi faut pas avoir peur pour le compte en banque
    naru posted the 11/11/2025 at 06:21 PM
    keiku
    C'est justement le problème et je réfléchis pour Noël. Est-ce que j'achète malgré tout une Switch 2 ou je prends la 1 moins chère avec tout son catalogue.
    mattewlogan posted the 11/11/2025 at 06:30 PM
    En même temps y’a pas grand chose à acheter en exclu soyons francs
    ouken posted the 11/11/2025 at 07:08 PM
    Normal ces une très bonne console , maintenant les jeux !!! Comme depuis quelques années, les consoles sont bonnes mais les jeux ne suivent pas
    cail2 posted the 11/11/2025 at 09:21 PM
    Après s'il se vend moins de jeux c'est pas grave, vu que la console n'a quasiment que des portages, des jeux en GKC ou des versions avec DLC inédit à 70-90 balles, la marge par jeu est bien au delà des jeux S1 donc Nintendo et les tiers doivent s'y retrouver... Les acheteurs de S2 par contre, nettement moins mais vu les ventes de consoles ça a pas l'air d'être un problème pour eux.
