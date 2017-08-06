description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Tathvamasi Studios
Développeur : Tathvamasi Studios
Genre : Plateforme/Rythme
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : 2026
Langue : Anglais
Incarnez Ajira, une jeune fille qui s'aventure au cœur d'un monde musical qui a mal tourné. Son voyage commence comme un simple acte d'espoir : trouver un fruit rare qui pourrait sauver sa mère. Mais il se transforme bientôt en une bataille pour restaurer l'équilibre du rythme lui-même.