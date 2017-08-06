profile
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 11/17/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3916
visites since opening : 15806570
subscribers : 36
bloggers : 14
[PC/PS5] SURI : The Seventh Note / Gameplay
Plateforme




Éditeur : Tathvamasi Studios
Développeur : Tathvamasi Studios
Genre : Plateforme/Rythme
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : 2026
Langue : Anglais

Incarnez Ajira, une jeune fille qui s'aventure au cœur d'un monde musical qui a mal tourné. Son voyage commence comme un simple acte d'espoir : trouver un fruit rare qui pourrait sauver sa mère. Mais il se transforme bientôt en une bataille pour restaurer l'équilibre du rythme lui-même.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=LOg0r2yGG4s
