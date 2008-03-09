profile
L'insolent bilan trimestriel de Take Two
Take Two a publié ses résultats trimestriels, et sans surprise, l’éditeur affiche une santé insolente en attendant la venue de son futur rouleau compresseur que sera Grand Theft Auto VI, fraîchement reporté à novembre 2026.

Le chiffre d’affaires net atteint 1,96 milliard de dollars sur le deuxième trimestre de l’année fiscale 2026, bien au-dessus des prévisions (entre 1,7 et 1,75 milliard). Les dépenses récurrentes des joueurs (les microtransactions) ont bondi de 20% sur un an.

Dans le détail, la croissance a été tirée par NBA 2K (+45%), Mafia The Old Country et plusieurs titres mobiles, compensant un léger fléchissement de GTA Online après plus de dix ans de service.

Coté plateformes, le mobile représente désormais 51% du chiffre d’affaires global de l’éditeur, devant les consoles (38%) et le PC (11%). Une répartition qui illustre la dépendance croissante de Take Two à son segment mobile (fruit du rachat de Zynga, rappelons le) mais aussi la stabilité du public console, solidement arrimé aux licences GTA et NBA 2K.

Grand Theft Auto V dépasse désormais les 220 millions d’exemplaires, et la franchise GTA cumule près de 460 millions de ventes à ce jour. GTA VI est attendu pour le 19 novembre 2026, après un premier trailer record (93 millions de vues en 24h) et un second encore plus massif (475 millions de vues toutes plateformes confondues).

En parallèle, Red Dead Redemption 2 continue son incroyable longévité avec 79 millions d’unités écoulées, confirmant que l’Ouest sauvage reste une mine d’or pour Rockstar. La version PC du premier épisode, sortie en octobre 2024, prolonge d’ailleurs la vie commerciale de la série, qui totalise désormais plus de 106 millions de ventes cumulées.

Take Two table sur des net bookings compris entre 6,4 et 6,5 milliards de dollars pour l’exercice 2026, porté par le lancement progressif de ses grosses licences et l’attente phénoménale autour de GTA VI.

Entre un secteur mobile florissant, un catalogue Rockstar éternel et des résultats au dessus des attentes, l’éditeur s’avance vers 2026 comme un rouleau compresseur… prêt à faire exploser tous les compteurs à la sortie de son mastodonte.
Resetera - https://www.resetera.com/threads/take2-fy26-q2-results-net-revenue-1-8b-net-loss-134m-results-within-guidance-gta-franchise-reaches-460m-units-sold-5m-this-quarter.1346296/
    posted the 11/06/2025 at 10:25 PM by liquidus
    comments (8)
    shambala93 posted the 11/07/2025 at 06:35 AM
    Je n’ai pas vu mieux en terme d’open World a gros budget que Red Dead 2 ! Sorti en 2018, il met une branlee à toute l’industrie.
    gasmok2 posted the 11/07/2025 at 11:30 AM
    shambala93
    M^zmz si je n'ai pas totalement accroché au rythme (la lenteur générale) je ne peux qu'eêtre d'accord avec toi sur la construction de l'OW.
    R* sont juste imbattable là-dessus.
    Il faut aussi prendr een compte que très peu (voir pas du tout) d'éditeurs peuvent se permettre les budgets alloués au développement de RDR2 ou GTA
    leonr4 posted the 11/07/2025 at 11:46 AM
    1-Minecraft : 350M
    2-Grand Theft Auto V : 220M
    3-Red Dead Redemption II : 79M
    4-PUBG Battlegrounds : 75M
    5-The Sims : 70M
    6-Mario Kart 8 Deluxe : 69.56M
    7-Terraria : 64M
    8-The Elder Scrolls V Skyrim : 60M
    9-The Witcher 3 Wild Hunt : 60M
    10-Human Fall Flat : 55M


    Presque 80M pour RDR2, ça va être un peu chaud d'aller chercher les 100M mais je pense qu'il y a moyen surtout si la version Next gen se confirme + le portage Switch 2 ça va l'aider.
    jobiwan posted the 11/07/2025 at 12:01 PM
    gasmok2 shambala93 Dommage qu'il ne sache pas proposer une VF intégrale (et d'autres langues).
    gasmok2 posted the 11/07/2025 at 12:43 PM
    jobiwan
    Franchement je trouve que l'anglais donne une bien meilleure expérience personnellement.

    GTA en VF, t’imagines les "Wesh t'as vu gros".....franchement ce serait insupportable.
    Pour RDR la VF pourrais à la rigueur passer
    shambala93 posted the 11/07/2025 at 01:43 PM
    gasmok2
    Oui mais pour autant j’ai jamais aimé GTA V et je ne l’ai jamais trouvé beau.

    A l’inverse Read dead a des panoramas qui sont encore inabordables pour les autres studios de 2025
    gasmok2 posted the 11/07/2025 at 01:59 PM
    shambala93
    C'est une question de goût et techniquement les 2 sont des poids lourds de l'OW pour moi.
    Le rendu de l'eau sur GTA5 sur PS360 était fou. les environnement étaient aussi incroyables pour l'époque.
    Je l'avait relancé sur PS3 l'an dernier et me posais la question de comment ils ont réussi à faire tourner ça sur des PS3 et 360.
    RDR reste encore à ce jour, comme tu le dis, inégalé dans la beauté des panorama.
    heracles posted the 11/07/2025 at 07:09 PM
    Red Dead Redemption mérite 1000 fois sa place. Il est même encore inégalé dans son genre.
