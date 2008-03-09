Actualité générale
Ce soir, c'est donc la soirée des reports : le prochain jeu d’Amy Hennig
, Marvel 1943 : Rise of Hydra, ne sortira finalement pas avant un bon moment
. Skydance Games
a confirmé que le titre est désormais repoussé indéfiniment, sans nouvelle fenêtre de sortie
.
Dans son communiqué, le studio explique vouloir "prendre le temps nécessaire pour réaliser pleinement sa vision" et "garantir la qualité attendue par les joueurs"
. Visiblement, le studio préfère ne plus s'avancer et ne rien promettre pour ce qui est de la disponibilité.
Présenté à la GDC 2024, le projet avait jusque la une sortie prévue pour début 2026
, mais cette fenêtre disparaît donc totalement du calendrier. Rappelons que le jeu mettra en scène Captain America et Black Panther pendant la Seconde Guerre mondiale
, dans une aventure narrative censée renouer avec l’esprit cinématique des productions Hennig
(Uncharted
).
Un report qui n’étonnera personne, tant le projet se faisait discret depuis sa révélation.
