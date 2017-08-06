Éditeur : Hooded Horse

Développeur : Ice-Pick Lodge

Genre : Horreur

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Tchèque / Japonais / Coréen / Portugais / Hongrois / Polonais / Russe / Chinois / Turc / Ukrainien.

Au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique, ce qui reste de la mer d'Aral est devenu le théâtre d'une anomalie : une forêt surnaturelle qui dévore tout sur son chemin. Nul ne sait d'où elle vient, ni pourquoi. Peut-être la vengeance de la nature bafouée par l'humanité ?Tout autour gisent les ruines d'un monde disparu : villages déserts, navires échoués sur le sable et condamnés à rouiller, plateformes pétrolières abandonnées, centrales électriques et usines au bord de la destruction. Un labo biologique secret est plongé dans le silence sur une île lointaine, alors que des gangs de pillards, de bikers et d'ex-soldats contrôlent par la peur ce qui reste de la population. Des nomades traversent ces terres sans repos ni répit de nuit comme de jour... Même les murs ne sont pas une garantie de sécurité.Alors que le monde perd son humanité et que la prétendue corruption de la forêt se propage, une question se pose : est-il vraiment préférable de rester humain ? Ne vaudrait-il pas mieux céder ?Seul le cœur de la forêt recèle la réponse.