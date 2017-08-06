Éditeur : Unclear Games

Développeur : Unclear Games

Genre : Horreur

Prévu sur PC

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Indonésien / Japonais / Coréen / Portugais / Polonais / Russe / Chinois / Thaï.

Jessica Park doit livrer une magnifique composition florale dans la ville lacustre de Joycliffe. Mais ce qui n'aurait dû être qu'une brève visite tourne au chaos lorsqu'une maladie mortelle commence à se propager à travers la ville. Cette maladie provoque une croissance incontrôlable des végétaux, qui se mettent à attaquer les humains et à transformer leurs victimes en monstres méconnaissables. Jessica est l'une des rares survivantes disposant des connaissances et du courage nécessaires pour sauver les autres et révéler le mystère derrière ces évènements inhumains. Pour ce faire cependant, elle va devoir rester en vie et se frayer un chemin à travers ce qui reste de Joycliffe : un jardin vivant... mais peuplé de créatures infernales.