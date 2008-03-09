On le sait, les Game Key Cards sur Switch 2 font grincer des dents
. Une cartouche réduite à une clé d’activation, qui oblige ensuite à télécharger l’intégralité du jeu… pour beaucoup, c’est légitimement tout sauf du vrai format physique. Star Wars Outlaws
vient tout juste de débarquer sur la nouvelle machine de Nintendo
, et nous avons également pu découvrir que Ubisoft
a opté pour ce format controversé pour son titre.
Rob Bantin
, audio architect sur le moteur Snowdrop
d’Ubisoft, a tenu à clarifier la situation. Selon lui, la décision n’est pas qu’une question de coûts mais surtout de performances
. Snowdrop
repose massivement sur le "streaming disque" pour gérer ses vastes environnements, et les cartouches Switch 2 n’étaient pas capables d’assurer la vitesse de lecture nécessaire
:
"Les cartes Switch 2 ne donnaient pas les performances dont nous avions besoin au niveau de qualité visé. La question du coût ne s’est même pas posée, c’était caduc."
Un constat qui rejoint les doutes de John Linneman
de Digital Foundry
, convaincu qu’un moteur pensé pour le SSD ne pouvait que se heurter aux limites de ce format.
Bantin
ajoute que si le jeu avait été conçu dès le départ pour Switch 2, l’approche aurait pu être différente
. Mais dans les faits, Outlaws a été pensé pour des plateformes SSD, et la console de Nintendo est arrivée en bout de chaîne
.
Le problème est d’autant plus frustrant que la Switch 2 ne permet pas d’installer les données d’une cartouche sur son stockage interne
. Résultat : pas de contournement possible.
Et même si une cartouche 64 Go aurait pu contenir le jeu, la vitesse de lecture restait jugée trop faible pour ce type de projet
. Ubisoft
a donc préféré imposer un téléchargement intégral plutôt que de risquer une expérience dégradée.
Un choix techniquement défendable, mais qui ne fera qu’accentuer le sentiment d’un support physique vidé de son sens.
Xbox Series Internal SSD : 2.4 GB/s
Switch 2 Internal UFS Storage : 2.1 GB/s
Micro SD Express : 880 MB/s
Switch 2 Cartridge : 400 MB/s
Pas si comme on pouvait toujours télécharger les jeux Wii alors qu'il y avait même pas de compte Nintendo Online à l'époque....
Attendez-vous à ce que les developpeurs trouvent tous des excuses pour faire passer le format GKC.
J'ai d'ailleurs trouvé la source du 400 MB/s (merci d'avoir également posté le lien ) et c'est une erreur d'interprétation des brevets qui parlent des cartouches hybrides de Nintendo qui portent la mention LN dans leur numéro de série là où les cartouches Switch 2 sont identifiées avec la mention LB.
Dans les 3 brevets il est indiqué que la norme utilisée peut être eMMC (celle de la Switch 1) ou un type propriétaire (celle de la Switch 2 dérivée du SD Express). En gros selon le type de console dans laquelle la cartouche est utilisée, elle sera lue avec une norme ou une autre, c'est ce qui est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans les descriptions des brevets :
Brevet 01 : "L'invention concerne une cartouche pouvant être reliée à une machine actuelle et à une machine successeur et adaptée aux performances de chacune de la machine actuelle et de la machine successeur. La cartouche du présent mode de réalisation peut être reliée à une première fente d'un premier dispositif de jeu et à une seconde fente d'un second dispositif de jeu. Si la cartouche est reliée à la première fente, un premier circuit de traitement destiné à traiter un signal conforme à une première norme est utilisé pour traiter ledit signal. Si la cartouche est reliée à la seconde fente, un second circuit de traitement destiné à traiter un signal conforme à une seconde norme est utilisé pour traiter ledit signal."
Brevet 02 : "La présente invention concerne un dispositif de traitement d'informations qui est capable de détecter la connexion d'une cartouche et d'identifier le type de la cartouche connectée..."
Brevet 03 : "L'invention concerne une cartouche permettant d'identifier le type d'une cartouche et de faciliter l'insertion et le retrait. L'invention concerne également un dispositif de traitement d'informations."
Du coup les gens ont fait un raccourci et en ont déduit que les cartouches de la Switch 2 (les brevets parlent des hybrides pas celles dédiées à la Switch 2) utilisaient la norme eMMC et étaient donc limitées à 400 MB/S (le max de cette norme). Alors que c'est justement indiqué que ce type de cartouche dispose de plusieurs normes intégrées et n'est pas uniquement basée sur le type eMMC, c'est pour ça que si tu les utilises sur Switch 2 la vitesse de lecture des données est plus élevée en utilisant la norme propriétaire.
Je connais très bien le compte "Nintendo Patents Watch" car on partage souvent ses posts dans le Discord de développeurs JV dans lequel je suis et ce n'est pas la première fois qu'ils interprètent mal des données provenant des brevets et que ce genre de fake news se propage sur Internet, étant donné que pas grand monde va à la source pour comprendre la réalité derrière les infos contenues dans les brevets...