"Les cartes Switch 2 ne donnaient pas les performances dont nous avions besoin au niveau de qualité visé. La question du coût ne s’est même pas posée, c’était caduc."

On le sait,. Une cartouche réduite à une clé d’activation, qui oblige ensuite à télécharger l’intégralité du jeu… pour beaucoup, c’est légitimement tout sauf du vrai format physique.vient tout juste de débarquer sur la nouvelle machine de, et nous avons également pu découvrir quea opté pour ce format controversé pour son titre., audio architect sur le moteurd’Ubisoft, a tenu à clarifier la situation. Selon lui,repose massivement sur le "streaming disque" pour gérer ses vastes environnements, etUn constat qui rejoint les doutes dede, convaincu qu’un moteur pensé pour le SSD ne pouvait que se heurter aux limites de ce format.ajoute que. Mais dans les faits,Le problème est d’autant plus frustrant que. Résultat : pas de contournement possible.a donc préféré imposer un téléchargement intégral plutôt que de risquer une expérience dégradée.Un choix techniquement défendable, mais qui ne fera qu’accentuer le sentiment d’un support physique vidé de son sens.