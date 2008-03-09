profile
Star Wars Outlaws
name : Star Wars Outlaws
platform : Switch 2
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
Gaming Zone
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 09/05/2025
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
articles : 2858
visites since opening : 11445716
subscribers : 134
bloggers : 1
Switch 2 : Ubisoft justifie son choix de Game Key Card pour Star Wars Outlaws
Actualité Nintendo


On le sait, les Game Key Cards sur Switch 2 font grincer des dents. Une cartouche réduite à une clé d’activation, qui oblige ensuite à télécharger l’intégralité du jeu… pour beaucoup, c’est légitimement tout sauf du vrai format physique. Star Wars Outlaws vient tout juste de débarquer sur la nouvelle machine de Nintendo, et nous avons également pu découvrir que Ubisoft a opté pour ce format controversé pour son titre.

Rob Bantin, audio architect sur le moteur Snowdrop d’Ubisoft, a tenu à clarifier la situation. Selon lui, la décision n’est pas qu’une question de coûts mais surtout de performances. Snowdrop repose massivement sur le "streaming disque" pour gérer ses vastes environnements, et les cartouches Switch 2 n’étaient pas capables d’assurer la vitesse de lecture nécessaire :

"Les cartes Switch 2 ne donnaient pas les performances dont nous avions besoin au niveau de qualité visé. La question du coût ne s’est même pas posée, c’était caduc."


Un constat qui rejoint les doutes de John Linneman de Digital Foundry, convaincu qu’un moteur pensé pour le SSD ne pouvait que se heurter aux limites de ce format.

Bantin ajoute que si le jeu avait été conçu dès le départ pour Switch 2, l’approche aurait pu être différente. Mais dans les faits, Outlaws a été pensé pour des plateformes SSD, et la console de Nintendo est arrivée en bout de chaîne.

Le problème est d’autant plus frustrant que la Switch 2 ne permet pas d’installer les données d’une cartouche sur son stockage interne. Résultat : pas de contournement possible.

Et même si une cartouche 64 Go aurait pu contenir le jeu, la vitesse de lecture restait jugée trop faible pour ce type de projet. Ubisoft a donc préféré imposer un téléchargement intégral plutôt que de risquer une expérience dégradée.

Un choix techniquement défendable, mais qui ne fera qu’accentuer le sentiment d’un support physique vidé de son sens.
Blue Sky - https://bsky.app/profile/cubusaddendum.bsky.social/post/3lxzukm3glk2e
    tags :
    belmoncul
    posted the 09/05/2025 at 06:59 PM by liquidus
    comments (22)
    masharu posted the 09/05/2025 at 07:10 PM
    Les mêmes qui disent que la licence Star Wars est hasbeen d'où l'echec du jeu, CQFD.
    fdestroyer posted the 09/05/2025 at 07:16 PM
    Ouais mais bon, il suffit de rendre l'installation obligatoire comme sur PS5, et tu peux avoir une vraie cartouche avec l'avantage de la rapidité du stockage interne en même temps
    bennj posted the 09/05/2025 at 07:20 PM
    fdestroyer tout de façon ca ne sert à rien car le jeu n'aurait jamais tenu sur une simple cartouche de 64 Go. Et visiblement tu ne peux même pas copier le contenu d'une cartouche sur le disque interne de la console. Soit c'est tout soit c'est rien.
    fdestroyer posted the 09/05/2025 at 07:49 PM
    bennj Il fait 20 GO.

    https://www.nintendo.com/us/store/products/star-wars-outlaws-gold-edition-switch-2/
    tripy73 posted the 09/05/2025 at 07:53 PM
    Bullshit...
    supasaiyajin posted the 09/05/2025 at 07:55 PM
    Ne pas pouvoir installer le jeu depuis la cartouche. Nintendo, toujours à la pointe.
    leonr4 posted the 09/05/2025 at 07:56 PM
    PlayStation 5 Internal SSD : 5.5 GB/s
    Xbox Series Internal SSD : 2.4 GB/s
    Switch 2 Internal UFS Storage : 2.1 GB/s
    Micro SD Express : 880 MB/s
    Switch 2 Cartridge : 400 MB/s
    ghostdeath posted the 09/05/2025 at 08:06 PM
    leonr4 Tout est vrai pour tes chiffres mais bon les experts de gamekyo croient tout savoir et cette paranoïa collective sur les GCK comme si les serveurs allaient fermer dans 2 jours ça me dépasse vraiment, Nintendo crée depuis 1889 avec 10 milliards à la banque qui va fermer bientôt c'est du délire collectif comme on n'a jamais vu...

    Pas si comme on pouvait toujours télécharger les jeux Wii alors qu'il y avait même pas de compte Nintendo Online à l'époque....
    ouroboros4 posted the 09/05/2025 at 08:08 PM
    La format cartouche qui va rapidement atteindre ses limites sur des gros AAA
    tripy73 posted the 09/05/2025 at 08:22 PM
    leonr4 : tu peux envoyer la source de ces données, parce qu’elles ne reflètent aucunement la réalité des temps de chargement observés sur les différents formats.
    chreasy97 posted the 09/05/2025 at 08:25 PM
    Cyberpunk 2077 te salue...

    Attendez-vous à ce que les developpeurs trouvent tous des excuses pour faire passer le format GKC.
    arquion posted the 09/05/2025 at 08:29 PM
    tripy73 le rapport entre la vitesse des stockages et les temps de chargements n'est pas aussi simple que de dire qu'un stockage 2x plus rapide réduisent le temps de chargement par 2.
    derno posted the 09/05/2025 at 08:34 PM
    maintenant il dit aussi que si l'architecture switch 2 avait été prise en compte dès le début ils auraient pu faire autrement. Je fais confiance à son expertise et que s'ils voulaient être présent dans la fenêtre de lunch ils pouvaient difficilement faire autrement mais j'espère vraiment qu'à l'avenir ils proposeront aussi leurs jeux en format cartouche.
    leonr4 posted the 09/05/2025 at 08:49 PM
    tripy73

    https://blog.playstation.com/2023/10/10/new-look-for-ps5-console-this-holiday-season/
    https://www.xbox.com/en-US/consoles/xbox-series-x#specs
    https://www.xbox.com/en-US/consoles/xbox-series-s#specs
    https://videocardz.com/newz/alleged-nintendo-switch-2-design-leaks-out-8-inch-screen-and-12gb-lpddr5x-7500-memory
    https://shop.sandisk.com/en-au/topics/memory-cards/sandisk-nintendo-switch-2-microsd
    https://www.atpinc.com/jp/blog/what-is-emmc-ssd-difference-between-managed-raw-nand
    https://bsky.app/profile/ninpatentswatch.bsky.social/post/3lwgdn433kc27
    playshtayshen posted the 09/05/2025 at 08:53 PM
    leonr4 d'où tu as pris ces informations ?
    leonr4 posted the 09/05/2025 at 08:54 PM
    playshtayshen J'ai mis les liens juste au dessus.
    judebox posted the 09/05/2025 at 09:10 PM
    Mouais, pas très convaincant tout ça...
    masharu posted the 09/05/2025 at 09:20 PM
    chreasy97 Ça et le fait que Doom the Dark Ages et Gear of War Reload sont en clé sur PS5.
    kambei312 posted the 09/05/2025 at 09:36 PM
    Ubisoft, toujours autant en phase avec les joueurs !
    tripy73 posted the 09/05/2025 at 11:14 PM
    arquion : je n’ai pas dit le contraire, mais quand tu as des temps de chargement de seulement quelques secondes de plus entre la mémoire interne et une cartouche (sur Cyberpunk 2077 par exemple), tu te doutes bien que les chiffres indiqués sont faux et ne prennent pas en compte la particularité des différents types de cartouche Switch 2.

    J'ai d'ailleurs trouvé la source du 400 MB/s (merci d'avoir également posté le lien ) et c'est une erreur d'interprétation des brevets qui parlent des cartouches hybrides de Nintendo qui portent la mention LN dans leur numéro de série là où les cartouches Switch 2 sont identifiées avec la mention LB.

    Dans les 3 brevets il est indiqué que la norme utilisée peut être eMMC (celle de la Switch 1) ou un type propriétaire (celle de la Switch 2 dérivée du SD Express). En gros selon le type de console dans laquelle la cartouche est utilisée, elle sera lue avec une norme ou une autre, c'est ce qui est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans les descriptions des brevets :

    Brevet 01 : "L'invention concerne une cartouche pouvant être reliée à une machine actuelle et à une machine successeur et adaptée aux performances de chacune de la machine actuelle et de la machine successeur. La cartouche du présent mode de réalisation peut être reliée à une première fente d'un premier dispositif de jeu et à une seconde fente d'un second dispositif de jeu. Si la cartouche est reliée à la première fente, un premier circuit de traitement destiné à traiter un signal conforme à une première norme est utilisé pour traiter ledit signal. Si la cartouche est reliée à la seconde fente, un second circuit de traitement destiné à traiter un signal conforme à une seconde norme est utilisé pour traiter ledit signal."

    Brevet 02 : "La présente invention concerne un dispositif de traitement d'informations qui est capable de détecter la connexion d'une cartouche et d'identifier le type de la cartouche connectée..."

    Brevet 03 : "L'invention concerne une cartouche permettant d'identifier le type d'une cartouche et de faciliter l'insertion et le retrait. L'invention concerne également un dispositif de traitement d'informations."

    Du coup les gens ont fait un raccourci et en ont déduit que les cartouches de la Switch 2 (les brevets parlent des hybrides pas celles dédiées à la Switch 2) utilisaient la norme eMMC et étaient donc limitées à 400 MB/S (le max de cette norme). Alors que c'est justement indiqué que ce type de cartouche dispose de plusieurs normes intégrées et n'est pas uniquement basée sur le type eMMC, c'est pour ça que si tu les utilises sur Switch 2 la vitesse de lecture des données est plus élevée en utilisant la norme propriétaire.

    Je connais très bien le compte "Nintendo Patents Watch" car on partage souvent ses posts dans le Discord de développeurs JV dans lequel je suis et ce n'est pas la première fois qu'ils interprètent mal des données provenant des brevets et que ce genre de fake news se propage sur Internet, étant donné que pas grand monde va à la source pour comprendre la réalité derrière les infos contenues dans les brevets...
    olex posted the 09/05/2025 at 11:25 PM
    Difficile de savoir si les performances auraient drastiquement été différentes sur une cartouche normale, même avec la vitesse de lecture et de réception des données. Il aurait sans doute fallu optimiser davantage et donc plutôt que de rallonger le temps de développement et orienter plusieurs membres sur un portage, Ubi a choisi cette option plus simple.... mais aussi moins chère. On revient toujours à une question de coût, quoi qu'on en dise.
    playshtayshen posted the 09/06/2025 at 12:00 AM
    leonr4 merci
