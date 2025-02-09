profile
[Switch] Ys Memoire : R.I.C / En Occident
Falcom




Éditeur : Marvellous
Développeur : Falcom
Genre : RPG
Disponible sur PC/PS4/PSVita
Prévu sur Switch
Date de sortie : 2026
Langues : Anglais / Japonais

L'aventure fait directement suite aux événements d'Ys X.
Le célèbre aventurier roux Adol Christin se réveille dans le pays inconnu de Celceta, ne se souvenant de rien d'autre que de son propre nom. Sans passé, Adol explore la ville dans laquelle il s'est égaré, à la recherche de la moindre piste sur son identité. Accompagné d'un voleur qui prétend avoir passé du temps en sa compagnie ces dernières semaines, le jeune aventurier aide à sauver des mineurs pris au piège d'une avalanche, ce qui lui vaut les faveurs du général de l'armée romun. Impressionné par leurs compétences, le général les enrôle pour explorer la Grande Forêt de Celceta et cartographier ses immenses étendues — une tâche à laquelle de nombreuses personnes se sont essayées par le passé, sans jamais en revenir vivantes.
Energique et déterminé à résoudre le mystère de son passé et de sa situation actuelle, Adol part avec son nouvel ami, Duren, pour explorer la région sauvage qui lui a volé ses souvenirs. Au cours de son périple, il fait la connaissance de nombreuses personnes qui semblent le connaître, et doit déterminer avec soin qui parmi elles peut être de confiance.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 76%
https://www.youtube.com/watch?v=cStvKmb-qWk&t
    ippoyabukiki posted the 09/03/2025 at 07:32 AM
    je l'ai pris sur pc après avoir fait le super lacrimosa of dana, mais j'ai été déçu. Pas que le jeu soit mauvais mais ça se sent que c'est pour de la psp. Et j'étais un peu perdu niveau orientation. C'est moins intuitif que le 8
    ippoyabukiki posted the 09/03/2025 at 07:34 AM
    par contre L'aventure fait directement suite aux événements d'Ys X ça m'étonne car le jeu est sorti avant le 8 et le 9... donc j'ai du mal à croire qu'il suive le 10
    hyoga57 posted the 09/03/2025 at 08:27 AM
    ippoyabukiki C’est un jeu PS Vita, pas PSP. Pourquoi pas PS1 tant qu’on y est ?

    Et pour Ys X c’est logique, c’est un opus se déroulant entre plusieurs Ys.

    Ys VIII par exemple se déroule avant Ys VI qui date de 2003.
    ippoyabukiki posted the 09/03/2025 at 08:56 AM
    hyoga57 oui ps vita, ca arrive de se tromper ! Je ne parlais pas du tout des graphismes mais du gamedesign. On voit que ce n'est pas aborder comme un jeu qui devait de base se trouver sur televiseur.
    ippoyabukiki posted the 09/03/2025 at 09:27 AM
    hyoga57 et sinon, le remake de trails in the sky, j'ai ete trrs surpris de l'énorme effort et les avancees tres importantes niveau mise en scene par rapport à cold steel.
    Ca fait jeu beaucoup plus moderne. Je ne sais pas s'ils ont aussi bosser sur le rythme (pour eviter les retombées à chaque fin de chapitre) mais c'est tres bon signe
