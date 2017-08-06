profile
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
articles : 3846
[PS5] Blue Prince / En boîte
Aventure





Éditeur : Raw Fury
Développeur : Dogubomb
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/XSX
Langue : Anglais

Bienvenue au Mont Holly, l'étrange manoir où les pièces changent de place. Dans Blue Prince, vivez une expérience inédite riche en mystères, en stratégie et en énigmes qui s'entremêlent pour vous proposer une aventure imprévisible. Votre périple vous mènera-t-il jusqu'à l'objet de toutes les rumeurs : la chambre 46 ?


iam8bit Edition
Début des envois le 21 novembre 2025



Steam
Quelques tests :
IGNFrance 10/10 Actugaming 9/10 Numerama 9/10 CNPlay 8/10 GAC 7,5/10
https://www.youtube.com/watch?v=cEnbqKE8c2U
    posted the 09/02/2025 at 05:30 PM by nicolasgourry
    comments (12)
    ravyxxs posted the 09/02/2025 at 05:53 PM
    Tellement hâte de le faire.
    jackfrost posted the 09/02/2025 at 09:37 PM
    Il a l'air assez dingue
    egguibs posted the 09/02/2025 at 10:25 PM
    Mon goty pour l'instant
    azerty posted the 09/03/2025 at 01:21 AM
    2giga sur un BR...
    cail2 posted the 09/03/2025 at 08:25 AM
    On sait si le jeu physique est prévu en Europe ? Parce que bon les frais pour importer un jeu US piquent de plus en plus...
    grundbeld posted the 09/03/2025 at 08:44 AM
    cail2 C’est quasi certain oui.
    cail2 posted the 09/03/2025 at 08:59 AM
    grundbeld
    Tu as des sources qui abonderaient en ce sens ?
    zampano posted the 09/03/2025 at 09:34 AM
    Toujours pas de trad. Pas de trad = allez vous faire mettre
    grundbeld posted the 09/03/2025 at 11:19 AM
    cail2 Nope mais c’est une éditon de Iam8bit et dorénavant ils sortent tous leurs jeux édités dans le commerce large et en Europe. Donc à mon avis pas de panique, on aura notre boîte.
    cail2 posted the 09/03/2025 at 06:03 PM
    grundbeld
    bien vu !
    https://www.amazon.fr/gp/product/B0FPM8FYTG/ref=ewc_pr_img_2?tag=node-gaming-21&smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
    taiko posted the 09/04/2025 at 06:49 AM
    zampano c'est clair...
    Le pire c'est ceux qui disent qu'il ne peut pas être traduit...
    Je l'ai fait... Pas fini certes mais je suis allé assez loin... Je vois pas en quoi il ne peut pas être traduit...
    zampano posted the 09/04/2025 at 09:43 AM
    taiko Il y’a eu le même cas avec le jeu Post Trauma. Le créateur a dit que le français était la langue la moins demandé mais que ça allait arrivé plus tard et toujours rien depuis le mois d’avril. Un gars a sorti un mod 24h après la sortie sur Steam avec une trad parfaite. Marre de ces indé qui nous prennent pour des cons.
    Au pire t’as pas le budget, t’as les trad automatique, à notre époque elle sont top.
