description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Raw Fury
Développeur : Dogubomb
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/XSX
Langue : Anglais
Bienvenue au Mont Holly, l'étrange manoir où les pièces changent de place. Dans Blue Prince, vivez une expérience inédite riche en mystères, en stratégie et en énigmes qui s'entremêlent pour vous proposer une aventure imprévisible. Votre périple vous mènera-t-il jusqu'à l'objet de toutes les rumeurs : la chambre 46 ?
Tu as des sources qui abonderaient en ce sens ?
bien vu !
https://www.amazon.fr/gp/product/B0FPM8FYTG/ref=ewc_pr_img_2?tag=node-gaming-21&smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
Le pire c'est ceux qui disent qu'il ne peut pas être traduit...
Je l'ai fait... Pas fini certes mais je suis allé assez loin... Je vois pas en quoi il ne peut pas être traduit...
Au pire t’as pas le budget, t’as les trad automatique, à notre époque elle sont top.