profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 09/01/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3844
visites since opening : 15354297
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC] Acts of Blood / Trailer (+ Demo dispo)
Beat Them All




Éditeur : Eksil Team
Développeur : Eksil Team
Genre : Action
Prévu sur PC
Date de sortie : Été 2026
Langues : Anglais / Indonésien

Dans la ville animée de Bandung, la vie d'Hendra est bouleversée lorsque sa famille est tuée par le rival de son père.
Se retrouvant seul et en quête de justice, le jeune homme, étudiant en droit à l'université, ne trouve aucun soutien dans un système judiciaire corrompu qui protège les meurtriers.
Il découvre alors qu'un puissant groupe est derrière l'attaque et décide de prendre sa revanche, déterminé à les faire payer pour leurs actes.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=AqHZZXEJiYw
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    gareauxloups, gankutsuou, malroth
    posted the 09/01/2025 at 05:30 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    malroth posted the 09/01/2025 at 05:41 PM
    ah tu as lu mon message sur l'autre blog

    j'espere que la comu le testera.
    une fois que vous finissez la zone demo, go aréne illimitée

    d'ailleurs pour une démo il ya 10 succes steam (que j'ai eu hier) assez facile les succes, ya juste un qui est peu "long" à avoir, je ne vous dis rien ^^
    pcsw2 posted the 09/01/2025 at 05:56 PM
    Merci pour l'information je vais aller voir directement ca m'intéresse énormément
    kujotaro posted the 09/01/2025 at 08:26 PM
    Ça a l'air tellement bon. Les coups sont tellement bien animés et on ressent tellement l'impact.

    J'espère une sortie console et un mode histoire assez long.
    malroth posted the 09/01/2025 at 08:40 PM
    je vous l'ai dis, c'est le jeu le plus fun que j'ai joué depuis un moment ^^

    je l'ai decouvert hier via une chaine youtube et apres l'avoir testé j'ai Adoré. et j'ai demandé à ceq'il en fasse un article dessus pour prévenir la comu.

    j'ai laissé la démo installé car on peux le lancer de temps en temps pour se defouler en mode arene

    ils continuent à le mettre à jour on dirait.

    à mon avis il sortira sur console plus tard, je vois pas ce qu'il empêcherai.

    n'oubliez pas de farm l'arene pour debloquer les points de compétences (debloquer les combo) et aussi l'argent pour acheter les tenues dans le hub (maison).

    les combo sont simples et pourtant ya pas mal de combinaisons selon combien de fois on tape pour apres rester appuyé sur un bouton.

    genre coup de poing + coup de poing + rester appuyé sur coup de pied = un combo

    et donc vous pouvez faire des dizaines de combo, style : coup de pied + coup de poing + coup de poing + coup de pied + rester appuyé sur coup de pied = un autre combo ^^
    iglooo posted the 09/02/2025 at 07:49 AM
    Avec ce qui se passe en ce moment là-bas... Bon timing.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo