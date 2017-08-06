Éditeur : Eksil Team

Développeur : Eksil Team

Genre : Action

Prévu sur PC

Date de sortie : Été 2026

Langues : Anglais / Indonésien

Dans la ville animée de Bandung, la vie d'Hendra est bouleversée lorsque sa famille est tuée par le rival de son père.Se retrouvant seul et en quête de justice, le jeune homme, étudiant en droit à l'université, ne trouve aucun soutien dans un système judiciaire corrompu qui protège les meurtriers.Il découvre alors qu'un puissant groupe est derrière l'attaque et décide de prendre sa revanche, déterminé à les faire payer pour leurs actes.