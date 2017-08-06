description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Eksil Team
Développeur : Eksil Team
Genre : Action
Prévu sur PC
Date de sortie : Été 2026
Langues : Anglais / Indonésien
Dans la ville animée de Bandung, la vie d'Hendra est bouleversée lorsque sa famille est tuée par le rival de son père.
Se retrouvant seul et en quête de justice, le jeune homme, étudiant en droit à l'université, ne trouve aucun soutien dans un système judiciaire corrompu qui protège les meurtriers.
Il découvre alors qu'un puissant groupe est derrière l'attaque et décide de prendre sa revanche, déterminé à les faire payer pour leurs actes.
j'espere que la comu le testera.
une fois que vous finissez la zone demo, go aréne illimitée
d'ailleurs pour une démo il ya 10 succes steam (que j'ai eu hier) assez facile les succes, ya juste un qui est peu "long" à avoir, je ne vous dis rien ^^
J'espère une sortie console et un mode histoire assez long.
je l'ai decouvert hier via une chaine youtube et apres l'avoir testé j'ai Adoré. et j'ai demandé à ceq'il en fasse un article dessus pour prévenir la comu.
j'ai laissé la démo installé car on peux le lancer de temps en temps pour se defouler en mode arene
ils continuent à le mettre à jour on dirait.
à mon avis il sortira sur console plus tard, je vois pas ce qu'il empêcherai.
n'oubliez pas de farm l'arene pour debloquer les points de compétences (debloquer les combo) et aussi l'argent pour acheter les tenues dans le hub (maison).
les combo sont simples et pourtant ya pas mal de combinaisons selon combien de fois on tape pour apres rester appuyé sur un bouton.
genre coup de poing + coup de poing + rester appuyé sur coup de pied = un combo
et donc vous pouvez faire des dizaines de combo, style : coup de pied + coup de poing + coup de poing + coup de pied + rester appuyé sur coup de pied = un autre combo ^^