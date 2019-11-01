Two Point Studios a publié une mise à jour gratuite pour Two Point Museum qui introduit Digiverse, une nouvelle carte d'expédition proposant des failles thématiques, du contenu croisé et des améliorations de la qualité de vie. La mise à jour est désormais disponible sur Steam, PlayStation et Xbox depuis le 28 août 2025.
L'extension Digiverse commence une fois que les joueurs ont débloqué la deuxième étoile dans le niveau Memento Mile. Le lancement initial comprend deux failles : Meat Wizard et Dredge. Chaque faille comprend de nouveaux points d'intérêt, des décorations et des expositions conçus pour élargir les options de personnalisation et d'exploration du musée.
L'un des ajouts centraux est une collaboration avec le jeu de pêche Dredge de Black Salt Games. Dans cette faille, les joueurs explorent les Grey Isles, découvrent trois nouveaux points d'intérêt et collectent dix espèces de poissons uniques. Le crossover introduit également des décorations sur le thème de l'aquarium et de nouvelles tenues pour le personnel. Cependant, comme dans Dredge, l'exploration nocturne est intentionnellement plus dangereuse, en accord avec l'atmosphère du jeu original.
Inspiré d'une franchise fictive de l'univers Two Point, le Meat Wizard Rift plonge les joueurs dans un décor numérique au style rétro. Il propose quatre points d'intérêt, des écrans interactifs et la possibilité d'engager des experts capables de créer des « bonus ». Une fois placés dans le musée, ces objets offrent des avantages fonctionnels qui influent sur l'engagement des visiteurs et le taux de dons.
En plus du nouveau contenu, la mise à jour améliore l'accessibilité grâce à la prise en charge linguistique de l'espagnol latino-américain, du thaï et du russe. Two Point Studios a également mis en œuvre une série d'améliorations techniques, de corrections de bugs et d'optimisations. Tous les détails de ces ajustements sont disponibles sur le blog officiel du studio.