Alors qu'il venait tout juste d'être annoncé lors du Xbox Games Showcase en juin dernier, High On Life 2 a déjà une date de sortie. Le titre de Squanch Games était initialement prévu pour cet hiver.
Finalement, ce FPS humoristique du créateur de Rick Et Morty arrivera le 13 février 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Il sera inclus dans le Game Pass Ultimate dès sa sortie. Le site IGN nous offre également un aperçu de 42 minutes de gameplay.
Putain si le jeu avait une VF ca serait tellement parfait .