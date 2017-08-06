profile
[PC] Zero Parades / Trailer
Aventure





Éditeur : ZA/UM
Développeur : ZA/UM
Genre : Aventure/RPG
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C
Langue : Anglais

Par le développeur de : Disco Elysium
Brillant, épuisé, peut-être maudit, vous incarnez l'agent Hershel Wilk, alias CASCADE. Il y a cinq ans, vous avez mené votre équipe dans l'abîme et depuis, vous êtes hanté par vos échecs.
Aujourd'hui, vous êtes rappelé pour une mission mystérieuse qui pourrait vous donner une chance de faire à nouveau vos preuves.


https://www.youtube.com/watch?v=D4JVY8rR-XQ
    posted the 08/19/2025 at 09:50 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    torotoro59 posted the 08/19/2025 at 09:59 PM
    Le seul jeu qui a attiré mon attention.
    ziggourat posted the 08/20/2025 at 06:39 AM
    Ça c'est la plus grosse annonce du show hier totalement noyée dans la masse et c'est bien dommage.
    Est ce qu'on va vers un nouveau chef d'oeuvre absolu, c'est donc ma plus grosse attente à partir d'aujourd'hui
    torotoro59 posted the 08/20/2025 at 08:52 AM
    ziggourat je suis bien d'accord, le jeu a fait figure d'anomalie dans cette masse de flingues, jeux multi...
