C’est la fin d’un chapitre important pour Blizzard
. Rod Fergusson, directeur général de la franchise Diablo depuis 2020, a annoncé son départ après cinq années marquées par quatre lancements majeurs
. Dans un message publié sur Bluesky, il explique qu’il est "fier de ce qui a été accompli" et qu’il est "prêt à voir ce que l’avenir lui réserve, épée en main".
Avant d’arriver chez Blizzard
, Rod Fergusson s’était déjà forgé une solide réputation dans l’industrie. Il a été l’un des artisans majeurs de Gears of War, d’abord chez Epic Games puis à la tête de The Coalition chez Microsoft, avec entre temps un passage sur BioShock Infinite chez Irrational Games. Recruté par Blizzard en mars 2020, il avait pour mission de piloter l’ensemble des projets Diablo
.
Son annonce intervient alors que Blizzard
continue de développer l’univers de Diablo
sur le long terme. Fergusson avait lui même confirmé il y a quelques mois qu’une roadmap sur dix ans était prévue pour Diablo IV
, laissant entrevoir de nombreuses extensions et mises à jour.
Pour l’heure, aucun successeur n’a été annoncé et Blizzard
n’a pas communiqué sur l’organisation à venir.
