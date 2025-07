Aventure









Éditeur: Refugium Games

Développeur: Refugium Games

Genre: Action / Aventure

Plateforme: PC

Langue: Anglais (Sous-titres Français, Espagnol...)

Date de sortie: 1er trimestre 2026



CARACTÉRISTIQUES :

- Une histoire d’adolescents avec une durée de jeu totale de 8 à 10 h

- Un système de temps et de cours avec présence obligatoire

- Un petit monde ouvert : campus scolaire, quartiers, centre-ville, campagne

- 30 missions principales avec 2 fins différentes

- 15 missions secondaires

- 5 types de cours différents : anglais, maths, géographie, allemand, musique

- Des boutiques où acheter des vélos, des fringues, des magazines cochons, des accessoires. Des coiffeurs, des tatoueurs, et plus encore !

Replonge dans tes années lycée, à Agefield. On est au début des années 2000, et il reste trois mois avant les grandes vacances. C'est donc le moment où jamais de te REBELLER avec tes copains, de séduire celle qui te fait craquer et de mettre l'école sens dessus dessous !