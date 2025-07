Actualité Xbox

Dans cette ambiance de grande lessive au sein de, nous savons quea lui aussi été frappé de plein fouet par les coupes. Et on en sait enfin un peu plus sur le projet annulé qui occupait leurs équipes depuis plusieurs années.Baptisé, ce MMO de science-fiction, pourtant en pleine montée en puissance, vient de passer à la trappe avec l’ensemble de ses développeurs. Voici ce qu’on sait sur ce nouveau chapitre du grand ménage chez Xbox.Selon, et les retards n’étaient pas inquiétants : tout le monde s’attendait à un cycle long, compte tenu de l’ampleur technique du chantier.Au cours de la dernière année,. Tout indiquait que le projet allait entrer dans le dur, avec une équipe renforcée et des ambitions revues à la hausse.Ironie du sort,, le boss de, justifiait encore récemmentpar la nécessité de réallouer des talents vers des projets prioritaires,en tête. Résultat :Pour couronner le tout, la communication interne a été pour le moins brutale :. Ambiance.Au final,, qui navigue à vue et sacrifie même ses projets prometteurs sans la moindre visibilité sur la suite.