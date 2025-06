Actualité Xbox

C’est une analyse que partage. Dans une vidéo récente, elle se dit inquiète de ce qu’elle perçoit comme un lent désengagement de la partie hardware. Elle parle même, et voit dans les récentes annonces une stratégie de sortie progressive du marché des consoles au sens traditionnel du terme.Et les faits lui donnent en partie raison.. Pareil pour les autres partenariats : on ne conçoit plus, on labellise. Le discours officiel a changé lui aussi.Un modèle qui a ses avantages, mais qui soulève aussi des interrogations :Où est la valeur ajoutée de la marque si elle ne repose plus sur un hardware dédié, une interface unique, une expérience singulière ?. Les grosses nouveautés tardent à convaincre, les projets les plus prometteurs restent au stade de teaser, et. Xbox capitalise sur des réussites d’hier, mais peine à dessiner un futur clair.Mais dans ce cas, il faudra accepter de dire adieu à ce qu’elle représentait pour toute une génération de joueurs : une vraie console, avec une identité, une ambition, une vision.Le 25ème anniversaire de la marque approche. Ce sera peut être l’occasion pourde clarifier sa direction. D’ici là, une chose est sûre :. Reste à savoir si les joueurs accepteront ce virage sans se détourner.