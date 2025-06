Éditeur : Devolver Digital

Développeur : :Pigeons at Play

Genre : FPS

Prévu sur PC

Date de sortie : 10 Juillet 2025

Langues : Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Japonais / Coréen / Chinois / Russe.

Une équipe hétéroclite de robots parias est engagée par la Saxon Corporation, et se voit offrir une dernière chance de briller (et d'éviter de finir à la casse). Elle forme la New Atlas Hazard Crew, une escouade d'exterminateurs dépenaillés envoyée percer les mystères d'une catastrophe fongique à l'échelle planétaire.Embarquez pour une série de dangereuses missions autour du monde, et repoussez la menace fongique. Est-ce bien la simple catastrophe naturelle qu'on prétend ? Est-ce que Saxon a bien égaré vos impôts ? Ou est-ce que tout est de votre faute ?