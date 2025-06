Éditeur : Thunder Lotus

Développeur : Thunder Lotus

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Japonais /Portugais / Chinois / Russe / Coréen / Espagnol / Allemand.

Par le développeur deetIncarnez Shan, la jeune et habile héritière du clan Hemlock, et maniez l'épée légendaire des dieux, Aesus. Explorez un monde fantastique luxuriant, façonné à la main. Triomphez des créatures infâmes du royaume en combat. Résolvez des énigmes narratives complexes, découvrez des vérités douloureuses, et perfectionnez à la fois votre maîtrise de l'épée et votre savoir afin d'affronter vos frères et sœurs dans des duels intenses et chargés d'émotions pour décider du destin de votre famille.