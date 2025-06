Actualité générale

Nathalie* : "Je sais que j’ai été blacklistée"

Peter* : "Ce qui m’a détruit, c’est d’avoir été mis au placard"

Arnault Labaronne : "Je n’ai plus jamais pu remettre les pieds dans une boîte avec un organigramme"

Clarisse* : "Je surinterprète tout, les gestes, les mots"

Benoît* : "Depuis Ubisoft, je n’ai pas réussi à remettre les pieds dans une entreprise"

Un secteur jugé hermétique et intimidant

Pendant ce temps, les mis en cause…

Un système à deux vitesses

. Leurs témoignages, recueillis en marge des audiences, dressent un constat sans appel : pour nombre d’entre eux,. Isolement, perte de confiance, précarité... La reconstruction est souvent lente, et semée d’embûches.. Elle n’a pas quitté une seule audience du procès. Pour elle, ce qu’elle a vécu dans l’entreprise l’a "broyée". Depuis, elle n’a pas retrouvé de stabilité professionnelle. Elle soupçonne être tenue à l’écart du marché de l’emploi :, explique-t-elle à. Elle touche aujourd’hui le chômage et vit grâce à ses économies. Elle avoue se méfier de toute dynamique hiérarchique dans un cadre professionnel, et analyse chaque interaction à travers le prisme du contrôle, de l’abus potentiel ou du non-dit.Elle décrit l’industrie du jeu vidéo comme, un petit monde où tout le monde se connaît. Un mot de travers, et vous êtes grillé.Entré chez Ubisoft en 2015,raconte une désillusion rapide. Il parle d’uneoù il n’y avait. Ce n’est pas le métier qui l’a écœuré mais les conditions internes, le sentiment d’être ostracisé. Délégué du personnel, il avait tenté d’alerter, sans succès. Il dénonce une entreprise dans laquelle. Des années plus tard, il confie avoir encore du mal à contenir l’émotion en évoquant cette période :, a-t-il dit devant les juges, la gorge nouée.Ancien manager chez Ubisoft,a quitté l’entreprise en 2015, dans le cadre d’une rupture conventionnelle assortie d’un chèque de 15 000 euros. Ce départ a été pour lui une nécessité vitale : il raconte un burnout sévère, avec des séquelles persistantes (douleurs articulaires, perte d’audition d’une oreille, crises d’angoisse).Aujourd’hui, il dit avoir retrouvé un équilibre, mais uniquement en dehors du salariat. Il n’a pas souhaité porter plainte, considérant avoir "fait le tour" de cette histoire. Pour lui, retourner dans une structure classique avec hiérarchie est tout simplement exclu.À 22 ans,intègre Ubisoft dans un poste de communication. Dès les débuts, elle ressent un malaise profond : regards insistants, silences pesants, messages à caractère sexuel en cascade quand elle s’assoit devant son écran. Son supérieur résume la situation en comparant son interface àEn 2015, après avoir tenté de faire remonter ces comportements, elle est licenciée. Elle gagnera plus tard aux prud’hommes pour licenciement abusif, mais sans avoir pu faire reconnaître les faits de harcèlement (prescrits au moment de la plainte). Aujourd’hui, elle dit vivre dans une forme d’hypervigilance permanente au travail. Elle panique à la moindre proposition informelle d’un collègue. Le salariat est devenu pour elle une zone de stress.fait partie des parties civiles au procès. Il raconte une période post-Ubisoft marquée par des pertes successives : de poids, de sommeil, de repères. Lors de son expertise psychologique, il déclare vomiret refuse de postuler dans le moindre studio. Il préfère ne rien risquer, quitte à mettre sa situation financière en péril., lâche-t-il.Il a tenté de se relancer en freelance, mais vit dans une grande précarité. Il explique qu’après le confinement, il s’est retrouvé sans domicile fixe. Aujourd’hui, il continue de créer, mais sans repère, sans confiance :Malgré tout, il refuse d’abandonner sa vocation.Pour les syndicats interrogés par, ces situations ne sont pas isolées.(STJV) parle d’un environnement professionnel où dénoncer ses supérieurs revient à. Il souligne que prendre la parole demande un courage énorme, surtout dans une industrieMême analyse du côté de(Solidaires Informatique), qui rappelle que les métiers techniques ou artistiques du jeu vidéo laissent peu de marges de manœuvre pour se reconvertir.Selon les informations de, les trois cadres jugés ont quittéaprès les révélations de 2020, mais leurs situations sont très inégales., ancien numéro 2 du groupe, déclare, enfin, affirme ne plus avoir de revenus fixes et dit ne plus réussir à joindre les deux bouts.L’avocate du STJV,, a résumé ce sentiment d’injustice à l’issue des audiences :Des fantômes qui, dans certains cas, peinent encore à exister aux yeux de l’industrie.