Pardon pour la référence un peu facile, mais elle colle parfaitement à l’attitude deau tribunal :Après s’être attardé hier sur le cas de, l’ancien vice-président éditorial d’Ubisoft, le procès des anciens cadres de l’éditeur s’est également attardé ce mardi sur une autre figure majeure :, il comparaît pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et complicité. Et dès le départ, le ton est donné :Pendant plus de sept heures,s’est efforcé de minimiser son rôle, entre maladresses gênantes et mémoire défaillante., répète-t-il, comme s’il découvrait rétroactivement qu’un cadre dirigeant est censé encadrer. Il se présente comme un passionné un peu bizarre, débordé, dépassé et presque une victime de sa propre intensité de travail.Mais les faits remontent vite à la surface.Un comportement qu’il finit par qualifier, du bout des lèvres, deOn lui rappelle aussi ses propos à propos d’une assistante :Il dit ne pas s’en souvenir. Il nie également avoir posé des questions déplacées à ses collaboratrices ou relativisé un baiser forcé avec un. À chaque accusation, la même rengaine :. Mais à force de ne pas voir, pas savoir, pas se souvenir, on en viendrait presque à se demander s’il était vraiment présent dans cette entreprise.Mais le parquet n’a engagé aucune poursuite, malgré la gravité des faits. Officiellement, pas de plainte. Officieusement, un silence lourd, que même le tribunal semble entériner. Et cette partie du dossier, la plus grave, est de nouveau balayée d’un revers de manche.. Ce qui devait être une grande affaire du harcèlement sexuel au travail, où certains espéraient, laisse pour l’instant une impression de flottement et de déresponsabilisation généralisée.À la fin de l’audience, quand le procureur lui demande s’il regrette quelque chose,répond en bredouillant :Une conclusion à l’image de son témoignage : floue, bancale, et bien loin de l’ampleur des faits.