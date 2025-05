Actualité générale

a dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay pour, jeu d’action solo futuriste centré sur un ancien militaire amnésique, des implants, une IA hors de contrôle et des explosions à la chaîne.Derrière le projet,. Sur le CV, ça en impose. Dans les faits ? Silence quasi total.La vidéo montre un mélange d’infiltration, de shoot, de cinématiques musclées et de dialogues dramatiques. Visuellement, c’est propre mais sans vraie personnalité. On pense à, à, parfois à un vieux GTA 6 concept fanmade sur YouTube. L’animation est rigide, l’IA mollassonne, et la promesse de “grand jeu narratif solo ambitieux” a du mal à décoller.Le plus étonnant (ou pas) reste l’absence totale de hype. Un projet signé par un ex-Rockstar, qui sort dans deux semaines, et que personne ne semble vraiment attendre, ça pose question.Sortie prévue le 10 juin si ça vous intéresse et rien d'autre sous la main.