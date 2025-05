Actualité PlayStation

« Un fonds d’investissement peut se permettre de lancer des projets ratés en silence. Sony, non. Chaque échec est visible. Chaque projet annulé ou mal reçu laisse une trace. »

« L’argent est la monnaie la plus facile à risquer. La vraie valeur, c’est la confiance des joueurs, et une fois qu’elle est érodée, elle est très difficile à regagner. »

En 2022,, studio connu pour être historiquement le créateur de la franchisedu côté de chez, mais plus récemment de, et posait ainsi les bases d’un virage stratégique ambitieux :. Mais trois ans plus tard, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Dans une analyse fouillée publiée sur GamesIndustry.biz,Le raisonnement de départ paraissait cohérent : les blockbusters solos sont chers à produire, les ventes sont concentrées sur quelques semaines, et la croissance sur console plafonne depuis la PS2. Pour franchir un nouveau cap,Mais la réalité est tout autre.a surtout accumulé les déboires :Loin d’inspirer les autres équipes, le studio est devenu un problème à gérer pour. Et malgré ces difficultés,Pour, la clé de lecture se trouve ailleurs :. En clair,, en misant tout sur la réussite d’un seul, capable à lui seul de justifier l’investissement global. C’est une vision typique du monde des startups tech, où l’on finance 50 entreprises en sachant que 49 disparaîtront, mais que la 50ème remboursera tout avec un retour x100.Le problème,Et justement, les signaux ne sont pas bons.. Certes,a su trouver son public, mais il apparaît aujourd’hui comme l’exception, pas la norme.Pour, le danger n’est pas uniquement financier. Il est symbolique.s’est bâti une image de marque solide, basée. En multipliant les projets live service moyens, mal reçus ou rapidement abandonnés, c’est cette réputation là qui est en jeu.semble pour l’instant continuer d’y croire.. Mais à force de parier sur un modèle aussi instable, le groupe pourrait finir par y perdre ce qui faisait jusque-là sa force :