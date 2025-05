Actualité Nintendo

« Quand j’ai commencé, les jeux vidéo étaient perçus comme quelque chose de suspect. Les parents regardaient ça avec inquiétude. Aujourd’hui, ce sont eux qui y jouent avec leurs enfants. C’est devenu un langage partagé. »

« J’ai voulu créer un endroit où l’on peut vivre nos personnages avec tout son être. Pas juste avec une manette, mais avec des gestes, des rires, du mouvement. »

« Si on se limite aux jeux, on restreint la portée de nos personnages. Il y a des pays où les consoles sont moins présentes. Passer par d’autres médias permet de toucher un public nouveau, tout en gardant notre esprit. »

« Voir ces familles réunies autour de nos univers, c’est quelque chose qui me touche profondément. C’est aussi ce qui me rappelle que le temps a passé. »

. Quand il évoque ses débuts, on sent chez lui la même flamme que dans les années 80, quand, sans se douter un seul instant que ces personnages deviendraient un jour les symboles d’un empire culturel mondial.. Et au-delà de l’exploit industriel ou du pari marketing, ce que retient, c’est le regard des familles.. À ses débuts,était un outsider, souvent moqué, parfois ignoré, même attaqué en justice (comme lors du procès decontre, ironiquement devenu aujourd’hui son partenaire de parc à thème). Pourtant, le temps a fait son œuvre.n’a jamais cédé à la course à la puissance ou au conformisme technologique. Elle a construit sa propre voie, avec une philosophie centrée sur le plaisir, l’accessibilité, la créativité... Des mots queincarne mieux que quiconque.Et aujourd’hui, cette vision prend vie dans le monde réel.On ne regarde pas l’universde l’extérieur, on y plonge. On y joue avec son corps.Pour, c’est aussi un tournant. Pendant longtemps,a refusé que ses licences sortent du cadre du jeu vidéo. Pas de films, pas de parcs, pas de séries. Le but : ne pas contraindre l’imaginaire des développeurs. Mais aujourd’hui, il l’admet :(plus d’un milliard au box-office),. Pas pour remplacer le jeu vidéo, mais pour l’enrichir, l’accompagner, l’étendre dans le monde réel.Et surtout, pour transmettre. Car ce quevoit aujourd’hui dans les yeux des visiteurs, ce sont des souvenirs qui se créent. Des parents qui expliquent à leurs enfants qui est, pourquoiest toujours à sauver, comment on saute sur un Goomba. Des anecdotes qui circulent, des gestes qui se répètent, des émotions qui se partagent.Mais le regard est toujours tourné vers l’avant. Avec l’ouverture d’un troisième parc,affirme une nouvelle fois son ambition : ne pas seulement être un acteur du jeu vidéo, mais un créateur d’expériences au sens large, fidèle à ses valeurs, et capable de parler à tout le monde.Et si l’on en croit les cris de joie dans les wagons de la mineou les enfants qui tendent les bras vers Peach, il semble que le monde entier comprenne désormais le langage de