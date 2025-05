Éditeur : PLAION

Développeur : Cardboard Sword

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC

Date de sortie : 20 Mai 2025

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Portugais / Polonais / Russe / Chinois / Japonais / Coréen.

"Au cœur d'un vaste désert, une cité étincelante est assiégée. Lorsque la lune se lève au-dessus du palais royal, un assassin renommé assiste à la trahison et au meurtre de son souverain. Arrêté, accusé à tort et jeté dans des cachots labyrinthiques, il doit s'échapper et rétablir la vérité pour empêcher la cité de sombrer.Le Renard des sables, aussi connu sous le nom de Kasha'i, est issu d'une lignée légendaire de protecteurs et de serviteurs de la couronne. Le successeur de la cape du Renard des sables a été laissé pour mort au pied de la Chute du traître, une fosse gigantesque qui donne sur les profondeurs des cachots souterrains. Trahi par une reine bien décidée à masquer son régicide, vous devez endosser le rôle du Renard des sables et entamer un véritable périple pour regagner le palais. Mettez un terme aux desseins maléfiques de la reine, sauvez le royaume et vengez-vous avec l'arme emblématique du Kasha'i : la dague de verre.Votre aventure vous emmènera dans des grottes obscures, des mausolées poussiéreux, des prisons truffées de dangers et des architectures antiques en ruines ; évitez les habitants les plus redoutables de ce monde souterrain et aidez les visages amicaux pour vous faire des alliés. Vous finirez par découvrir la véritable menace qui plane sur le royaume de la surface : un mal venu des profondeurs et porté par les sables. Du crépuscule au cœur de la nuit, du clair de lune à l'aube, vous devrez compter sur l'aide de vos nouveaux alliés, remonter jusqu'au palais et enrayer les sinistres desseins de la reine perfide une bonne fois pour toutes."