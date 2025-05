Éditeur : Top Hat Studios

Développeur : Kyle Thompson

Genre : Metroidvania

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Portugais / Russe / Chinois / Japonais / Coréen.

Dans le trailer, il y a le teaser du nouveau jeu de Kyle Thompson

C'est un Zelda-LikeVous incarnez Pluto, un chat malicieux ayant perdu la vie et qui arrive dans l'au-delà.Après un rendez-vous bref et désastreux avec la Gardienne de l'au-delà, Kendra, vous êtes banni du palais et condamné à faire le ménage...À JAMAIS !!Explorez les alentours du palais, combattez des bêtes à l'aide de votre fidèle balai, et obtenez de nouvelles compétences pour étendre votre carte. Résolvez des casse-têtes, découvrez des secrets et... organisez une embuscade pour pouvoir retourner dans le palais !