Actualité générale

L’épée de Damoclès était bien là, et elle vient de s’abattre.. Une décision brutale, mais dans la droite lignée des turbulences récentes de l’éditeur. C'est en tout cas ce que rapporte le très bien informé. Annoncé en grande pompe en 2021,. L’annulation du projet ne surprendra personne, tant le silence radio autour du jeu laissait présager le pire.Le couperet tombe aussi sur, le studio derrière. Un titre qui avait suscité un énorme engouement à son lancement avant de s’effondrer aussi vite qu’il était monté. Si le jeu devait faire son retour cette année, il va falloir sérieusement se poser la question de son avenir. Quant àqui était notamment spécialisé dans le mobile, son sort est plus discret mais vient grossir la liste des studios rayés de la carte.. Ces fermetures et annulations sont peut-être les prémices d’une vente en pièces détachées de la division, histoire de limiter la casse financière.etrestent en sursis, mais pour combien de temps ? À ce rythme, la question n’est plus de savoir quel jeu Warner Bros sortira ensuite, mais plutôt qui rachètera les restes.