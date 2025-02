Mais qu'est-ce qu'un chat musclé qui combat les aliens ?Préparez-vous avec KinnikuNeko en personnage principal !Ce chat au corps de bodybuilder devra affronter une grande armée d'aliens qui a envahi la planète Terre et capturé tous ses habitants.Il sera accompagné de ses amis Lemon et Keita, qui n'ont pas encore été capturés par les créatures extraterrestres venues de l'espace.

posted the 02/23/2025 at 11:00 PM by nicolasgourry