Éditeur : PLAYISM

Développeur : Alphawing

Genre : Action/Rogue-Lite

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 12 Mars 2025

Langues : Anglais / Chinois / Japonais.

Le ciel est bleu, infiniment haut et infiniment vaste... À qui appartenaient ces paroles déjà... ?Ah, je me souviens... Il s'agissait d'une réalité virtuelle dont Rudra m'avait parlé.Un conte de fées.Depuis combien d’années l’humanité s’est réfugiée sous terre ?Personne de vivant n’a jamais vu un ciel bleu.Et maintenant, je suis coincé dans les profondeurs, dans une petite pièce sans vie.Depuis combien de temps suis-je ici... ?Une jeune fille nommée Suria se réveille dans un laboratoire et découvre qu'elle a été mise en sommeil cryogénique pendant 1000 ans à son insu.Afin de rechercher le reste de l'humanité, elle construit Labour avec ses fidèles Buds et les envoie enquêter...