Éditeur : NetEase Games

Développeur : NitroPlus

Genre : Action

Prévu sur PC/PS5/Switch

Date de sortie : 17 Avril 2025

Langues : Français / Allemand / Anglais / Chinois / Japonais / Espagnol.

Après le début d'une nouvelle ère glaciaire, l'humanité décida d'abandonner la Terre. Au fil du temps, une espèce réussit à se hisser au sommet de la hiérarchie terrestre : les lapins !Après leur départ, les humains ont été surnommés les Géants par les lapins. Les ruines monumentales qu'ils avaient abandonnées sont devenues un sanctuaire : le Mont fuligineux. Certains lapins sont assez téméraires pour oser violer ce lieu sacré et le piller ; on les appelle les ferrailleurs. Le protagoniste, un vieux lapin nommé Stamp, est un ferrailleur. Et pas des moindres. Sa routine ? Fouiller le Mont fuligineux.Un jour, alors qu'il revenait d'une session d'exploration du Mont, Stamp fait la rencontre d'une équipe de ferrailleurs, les BF. Il finit par rejoindre leurs rangs, et ensemble, ils continuent à fouiller les entrailles du Mont fuligineux.Lors d'une expédition, Stamp fait la découverte d'enregistrements provenant de D-TAM, anciens appareils de stockage d'informations dispersés dans les ruines. L'un de ces appareils semble appartenir à sa fille, avec qui il n'a plus aucun contact. Dans l'enregistrement, elle met sa vie en danger pour lui révéler des secrets sur le monde auquel il croyait auparavant.Afin de percer ces mystères et suivre la piste de sa fille, Stamp continue son périple vers les profondeurs des ruines...