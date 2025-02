Nous sommes en 4373. Kévin, héros de guerre autrefois acclamé, est aujourd'hui un vétéran âgé et malade. Il vivait une retraite paisible à bord d’un vaisseau médical, accompagné de son adorable chien, « Andy ». Tout bascula le jour où le vaisseau fut détruit lors de l'invasion des extraterrestres « Golidas », lui faisant perdre non seulement son précieux « Andy », mais aussi presque tout son corps.

posted the 02/17/2025 at 05:05 PM by nicolasgourry