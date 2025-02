Éditeur : NIS America

Développeur : Nihon Falcom / PH3 GmbH

Genre : RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch

Langues : Japonais / Anglais.

Année 1209 du calendrier septien.La menace posée par Almata est passée. La paix est enfin revenue au Calvard. Et, pour un temps, cette paix est ininterrompue, jusqu'à ce qu'une unité des forces spéciales du CID soit massacrée par un assaillant inconnu.Alors que les autorités s'efforcent de contenir la situation, les forces criminelles profitent de l'occasion pour agir à leur tour.Pendant ce temps, un spriggan du nom de Van Arkride entame sa propre enquête, sous l'impulsion d'un visiteur inattendu.Qui pourrait être responsable de ce massacre ? Quel était leur objectif ? Et quel est le lien avec la quête d'Agnès pour la huitième Genèse ?Le rugissement d'une bête cramoisie. Une rencontre fortuite avec un garçon et une fille, tous deux impliqués dans une quête mystérieuse. Telles sont les circonstances qui entraînent Arkride Solutions sur la piste d'un destin inéluctable.