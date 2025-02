Après Returnal, nous savions qu’il fallait créer quelque chose de vraiment spécial et digne de remporter des prix, mais nous souhaitions également que Returnal puisse prospérer individuellement. C’est pour cela que nous avons décidé de créer une toute nouvelle licence qui fait passer notre gameplay d’action à la troisième personne et notre narration mystérieuse à un tout autre niveau.

Saros raconte l’histoire troublante d’une colonie oubliée sur Carcosa, baignée par la lumière d’une éclipse menaçante. Vous y incarnez Arjun Devraj, un puissant soldat Soltari qui ne reculera devant rien pour retrouver la personne qu’il recherche. Notre objectif est de créer des personnages à la personnalité marquée et avec une palette d’émotions complète, qui abordent le sujet des sacrifices nécessaires à la construction d’un nouveau futur.

Le gameplay de SAROS, contrairement à celui de Returnal, dispose d’un système de ressources et de progression permanente, ce qui rend chaque mort utile. Dans SAROS, le monde change au rythme de vos morts et vous pourrez choisir et améliorer de façon permanente votre équipement, constitué d’armes et de pièces d’armure évolutives, afin de « revenir plus fort » et ainsi venir à bout des obstacles qui se dresseront en travers de votre route sur Carcosa.

Quelques infos sur Saros, la nouvelle IP de Housemarque :- Gregory Louden qui était le narrative director de Returnal, est désormais creative director de Saros.- un TPS Action, jeu solo.- SAROS sortira en 2026 sur PlayStation 5 et disposera d’une version améliorée pour les consoles PlayStation 5 Pro.- SAROS fera passer le gameplay de Returnal à un niveau supérieur.- Le pourquoi d'une nouvelle IP :- Synopsis:- Arjun est joué par Rahul Kohli (Sermons de minuit, La Chute de la maison Usher).- Gameplay- On aura du gameplay du jeu cette année.