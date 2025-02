Éditeur : 3D Realms

Développeur : Atmos Games

Genre : FPS

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C.

Langue : Anglais.

Par le développeur deetQuand "Willy Wonka rencontre BioShock"Tiny, un connard de 18 ans, est fou amoureux de Charlotte, son amie d'enfance. Ensemble, ils partagent une passion pour le jeu télévisé mondialement connu, The Twisted Tower, animé par le fabricant de jouets milliardaire, M. Twister.Le cœur brisé par les fiançailles de Charlotte avec Preston, le tyran de l'école, Tiny rêve de grimper un jour au sommet de la Twisted Tower et de demander à Charlotte de l'épouser à la télévision en direct.Tiny est étonné de trouver un Velvet Ticket dans un emballage de jouets et espère gagner 10 000 000 $, la renommée à travers le monde et, finalement, la main de Charlotte en mariage.