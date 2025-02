La série stratégique primée Civilization arrive en réalité virtuelle pour la première fois dans l'histoire de la franchise.Prenez place à la table de commande et immergez-vous dans la construction d'un empire qui résistera à l'épreuve du temps.Tracez la voie pour votre peuple, discutez avec d'autres dirigeants, faites des recherches sur les avancées technologiques, et conquérez ou coopérez avec des civilisations rivales en explorant les confins d'un monde inconnu.

Like

Who likes this ?

posted the 02/08/2025 at 09:20 PM by nicolasgourry