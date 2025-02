Éditeur : Gelato Games

Développeur : Gelato Games

Genre : Action

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 13 Février 2025

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Chinois / Coréen.

Dans un avenir proche, le monde traverse une crise énergétique. Alors que tout espoir est perdu, le scientifique de renommée mondiale, le Dr Klaus, fait une annonce surprise : la découverte de la « cellule Tetra ». Ses incroyables propriétés de production d’énergie pourraient être utilisées pour le bien de l’humanité. Cependant, 24 heures plus tard, il disparaît mystérieusement et son laboratoire est détruit dans une explosion. L'industriel A. Easton, président d'Easton Industries est soupçonné d'avoir kidnappé le Dr Klaus et qu'il compte utiliser la Tetra Cell pour créer un nouveau type de super arme.Vous incarnez Vincent Fury, un agent spécial en mission pour infiltrer le centre de recherche top secret d'Easton Industries, sauver le Dr Klaus et récupérer la cellule Tetra manquante avant qu'il ne soit trop tard !