Éditeur : Apogee Entertainment

Développeur : Trigger Happy Interactive

Genre : FPS

Disponible sur PC/PS5/PS4XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Espagnol / Chinois.

Vous jouez le rôle de Johnny Turbo, un humain modifié avec des roquettes cachées dans les bras et une tronçonneuse dans la jambe vous permettant de trancher vos ennemis en deux.Johnny retourne dans sa ville natale nommée Paradis. Il découvre alors que tous ses habitants ont été possédés par Vice, une IA malveillante, et son armée de sous-fifres modifiés. Cherchant désespérément à obtenir suffisamment d'argent pour faire table rase de ses erreurs passées, Johnny accepte la mission impossible de détruire l'IA la plus performante jamais créée. Cependant, des chasseurs de prime rivaux veulent eux aussi récupérer la récompense. C'est l'Enfer au Paradis.