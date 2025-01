Éditeur : Good Shepherd Entertainment

Développeur : Violet Saint

Genre : Aventure/Hack 'n' slash

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Allemand / Anglais / Chinois / Portugais / Espagnol.

"Moroi se déroule au sein du Moteur cosmique, un paysage d'enfer personnalisé conçu pour déformer tout semblant de normalité. La vérité est une illusion, la paranoïa est constante et votre humanité est une bizarrerie.Vous vous réveillez et vous vous retrouvez prisonnier d'un cauchemar. Votre nom, votre passé : tout a disparu, mais pas les traces de vos méfaits. Vos crimes : au-delà de l'entendement. Votre culpabilité : incontestable. Votre condamnation : l'éternité. Le besoin de s'échapper et de remettre les choses en ordre : indéniable.L'évasion est synonyme de liberté, et dans la liberté, la vérité.