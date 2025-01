Éditeur : Summitsphere

Développeur : Summitsphere

Genre : Action

Disponible sur PC/Switch

Langue : Anglais

« Après moins d'un mois, ANTONBLAST a déjà renfloué TOUS ses coûts de développement, marketing et production ! NOUS SOMMES RENTABLES !

On dirait que Summitsphere va continuer un moment. Merci à tous ! »

Incarnez le furieux Anton Dynamite (ou sa collègue Annie) et utilisez votre Sacré Marteau pour démolir des mondes loufoques, affronter des boss qui remplissent l'écran et reprendre vos âmes à Satan !C'est vrai : Satan en personne a volé la précieuse collection d'âmes d'Anton qui ne reculera devant rien pour la récupérer. Heureusement, Brulo, l'ingrat propriétaire du casino local, a ses propres problèmes avec Satan, et il est prêt à mettre de côté ses différends avec Anton pour régler ses comptes !Votre mission dans chaque niveau est simple : déclenchez les détonateurs de Brulo, trouvez l'âme d'Anton et échappez-vous avant la fin de l'Happy Hour !