« En 2024, j'ai pu achever l'histoire de River City Saga : Three Kingdoms jusqu'à ses dernières étapes, et je suis soulagé que nous ayons pu mettre un terme à la saga des Trois Royaumes. En 2025, je souhaite créer un nouveau titre River City qui sera bien accueilli par les fans, anciens et nouveaux. J'espère également mettre en lumière non seulement River City, mais aussi d'autres titres de Technos Japan. Gardez l'œil ouvert pour les prochains développements liés à River City ! Merci pour votre soutien continu ! »

« En attendant 2025, Todokero ! Tatakae ! Calamity Angels continue d'être développé avec diligence. Je m'excuse pour l'attente. Nous travaillons dur pour créer une comédie burlesque joyeuse et amusante, alors j'espère que vous l'attendrez avec impatience ! »

« 2025 sera une année charnière puisque nous célébrerons le 15e anniversaire de Neptunia. Nous préparons des projets passionnants pour nos fans et mettons tous nos efforts dans le développement du dernier jeu Neptunia numéroté. Toute l'équipe travaille d'arrache-pied aux côtés de Tsunako, alors attendez-vous à de nouveaux développements ! »

« J'espère que nous pourrons annoncer un titre dès que possible. L'équipe travaille actuellement d'arrache-pied pour que nos fans puissent en profiter au maximum. »

« Un an s'est déjà écoulé depuis la sortie de Persona 5 Tactica. Malheureusement, je ne peux pas partager de détails sur le titre sur lequel je travaille actuellement, mais je suis certain qu'il offrira aux joueurs une nouvelle expérience. »

« En 2025, nous prévoyons de sortir plusieurs titres, dont Grim Guardians : Servants of the Dark, qui sera lancé en version numérique le 27 mars et en version physique le 24 avril... De plus, pour ceux qui se demandent s'il y aura une suite à tel ou tel jeu, je suis sûr que nous aurons de bonnes nouvelles à partager, alors n'hésitez pas à attendre les prochaines mises à jour !

« Pour ceux qui attendent Breakers, nous prévoyons de publier plus d'informations en 2025 et nous mettons tout en œuvre pour préparer une version bêta afin de recueillir vos commentaires. Nous visons une sortie au quatrième trimestre 2025, c'est pourquoi nous apprécierions grandement votre soutien continu. Merci beaucoup ! »

« L'année prochaine, nous prévoyons de sortir le RPG hack-and-slash Monkarufanta, que nous avons eu du mal à développer, ainsi que Demon Kill Demon, qui s'intitule provisoirement Demon Kill Demon, un retour aux RPG de donjon en cours de développement dans un pipeline séparé. Demon Kill Demon se déroule dans le même monde que Undernauts : Labyrinth of Yomi, mais il s'agit d'un nouveau titre et non d'une suite. Alors que les protagonistes de Undernauts étaient des adultes actifs cherchant à s'enrichir rapidement, l'histoire tourne cette fois autour d'étudiants et de professeurs ordinaires qui se retrouvent pris dans un incident et doivent travailler ensemble pour s'échapper d'un donjon ».

« Tous les titres qui devaient être annoncés (ou même sortis) cette année ont été reportés à l'année prochaine, de sorte que 2025 devrait être une année amusante et passionnante pour ceux qui suivent les jeux M2. Des titres (ou des jeux) inattendus pourraient ou non surgir d'endroits inattendus. Quand je dis qu'ils pourraient ne pas apparaître, je tiens compte de la possibilité que l'entreprise explose, mais au moins ceux qui sont devenus des jeux d'or devraient être lancés, n'est-ce pas ? (Ne vous inquiétez donc pas trop.) »

« Je vais annoncer un nouveau titre. Euh, peut-être. C'est sûr. »

« La série Harukanaru Toki no Naka de fêtera son 25e anniversaire en avril 2025 ! Nous nous préparons à annoncer un projet qui rendra tout le monde heureux, alors attendez-le avec impatience ! Nous travaillons également d'arrache-pied sur le développement d'un ou plusieurs nouveaux jeux Neo Romance, alors attendez encore un peu pour en savoir plus. »

« En 2025, nous aimerions d'abord que le plus grand nombre possible de personnes apprécient Dynasty Warriors : Origins, qui sortira le 17 janvier... Et ce n'est pas tout pour Omega Force en 2025. Dans le cadre de nos efforts continus pour proposer les meilleurs jeux à l'avenir, nous travaillons d'arrache-pied sur différents titres et nous espérons faire une annonce intéressante avant l'arrivée du printemps. Nous vous serions reconnaissants de continuer à garder un œil sur Omega Force !

« 2025 devrait être une année où nous pourrons annoncer et livrer divers titres, y compris le titre du studio AAA dont je suis actuellement responsable. J'espère que cette année apportera encore plus d'excitation au format de divertissement que sont les jeux vidéo. »

« En 2025, Team NINJA fêtera son 30e anniversaire, et nous espérons annoncer et sortir des titres à la hauteur de l'événement. »

« Notre priorité absolue est de livrer à nos fans un Metal Gear Solid Delta : Snake Eater à nos fans. Parallèlement, pour la série Momotaro Dentetsu, un autre projet dont je suis responsable, nous continuons à développer de nouvelles initiatives passionnantes, comme la participation à l'exposition universelle avec le bureau du cabinet japonais. Je vous invite à attendre avec impatience la suite des événements. »

« En 2024, nous avons sorti avec succès Silent Hill 2, salué par les fans. Il ne reste plus que les titres déjà annoncés Silent Hill f et Silent Hill : Townfall. Nous travaillons dur sur ces deux titres pour répondre aux attentes des fans. Nous ferons de notre mieux pour être en mesure de fournir de nouvelles mises à jour. »

« En 2024, nous avons sorti avec succès Granblue Fantasy : Relink, un jeu auquel nous avons consacré beaucoup de temps et d'efforts, y compris son contenu téléchargeable, et qui a été apprécié par de nombreux joueurs. Un grand merci à tous ceux qui y ont joué. Je travaille actuellement sur un nouveau jeu. Bien que je ne sois pas sûr que nous ayons quelque chose à partager d'ici la fin de l'année 2025, toute l'équipe de Cygames travaille avec diligence pour créer un nouveau contenu passionnant, alors attendez-le avec impatience ! »

« Bien que nous n'ayons pas encore pu partager de nouvelles, nous continuons à travailler dur sur Garnet Arena : Mages of Magicary. Chaque année, de nouveaux jeux extraordinaires sortent par dizaines, mais c'est avec une grande confiance que nous avançons sur notre prochain jeu. J'apprécierais que vous fassiez preuve de patience et que vous l'attendiez avec impatience. »

« En 2025, nous prévoyons de sortir Fuga : Melodies of Steel 3 et Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 (publié par Aniplex), que nous sommes en train de développer. Ces deux titres seront des chefs-d'œuvre, alors attendez-les avec impatience ! 2025 sera également une année de compte à rebours avec diverses annonces à l'approche de notre 30e anniversaire en février 2026, alors n'hésitez pas à attendre avec impatience. »

« Je suis reconnaissant à tout le monde car GPTACK50, le studio que je dirige, a célébré avec succès son deuxième anniversaire en octobre 2024. Nous avançons à grands pas dans le développement de notre jeu grand public destiné à une sortie mondiale. La chanson thème et le logo étant désormais terminés, je pense que nous pourrons enfin annoncer le titre en 2025. Nous sommes impatients de montrer à nos fans le tout nouveau jeu action-RPG de la société. Nous vous invitons à l'attendre avec impatience ! »

« 2025 sera une année charnière puisqu'elle marquera le 15e anniversaire de la série NieR, alors j'aimerais faire quelque chose pour elle ! Que devrions-nous faire... peut-être quelque chose avec le prochain jeu, ou des développements liés à cela... J'ai entendu les attentes des fans. C'est un peu délicat, cependant... Cela dit, comme je vais probablement faire moins de travail direct en tant que producteur, j'apprécierais que vous puissiez attendre patiemment ce qui va arriver. »

« En 2024, j'étais entièrement occupé à travailler sur Final Fantasy XVI, mais en 2025, je travaillerai sur quelque chose de différent. Je ne peux pas encore vous donner de détails précis, mais je continuerai à travailler dur en 2025. (Rires) Je suis sûr que ce travail aboutira à quelque chose que les lecteurs de 4Gamer apprécieront.

« Nous travaillons actuellement sur un nouveau titre dans le cadre de la nouvelle structure de Square Enix. Il faudra peut-être attendre un peu avant de pouvoir vous en parler, mais nous vous serions reconnaissants de continuer à nous soutenir en 2025 ! »

« En 2025, nous serons en mesure d'annoncer plusieurs titres non annoncés. Ce sera également l'année du 15e anniversaire de Danganronpa. J'ai hâte de le célébrer avec tous nos fans de diverses manières, alors continuez à garder un œil sur Spike Chunsoft ! »

« Je participe au nouveau jeu Jet Set Radio. Depuis la naissance de mon enfant cette année, il m'a été difficile de m'y consacrer pleinement, mais je fais de mon mieux pour créer un jeu qui perpétue l'esprit des originaux. N'hésitez pas à attendre de nouvelles informations !

« Je travaille toujours sur le nouveau jeu Jet Set Radio. 2025 marque également le 25e anniversaire de Jet Set Radio, alors je réfléchis à la manière de le célébrer. »

« D'autres jeux Too Kyo [en plus de The Hundred Line : Last Defense Academy] sortiront les uns après les autres en 2025. Ne manquez pas de les découvrir ! »

« The Hundred Line : Last Defense Academy sortira le 24 avril 2025. Nous l'avons créé en utilisant tous les actifs et prêts de notre société, car il s'agit de la première propriété intellectuelle originale de Too Kyo Games. Si le jeu ne se vend pas, nous sommes prêts à faire faillite et à prendre notre retraite, mais nous avons tout mis en œuvre pour créer quelque chose d'intéressant, alors attendez-le avec impatience ! »

« Je devrais enfin pouvoir annoncer le jeu dans lequel je suis impliqué de manière créative l'année prochaine. Celui-ci est intéressant (et fou !) d'une manière complètement différente de The Hundred Line, alors gardez l'œil ouvert pour sa révélation ! »

« 2024 est passé en un clin d'œil, mais nous continuons à travailler dur chaque jour pour terminer Tokyo Stories. J'espère que 2025 sera l'année... peut-être... mais Tokyo Stories prend forme petit à petit, alors j'apprécierais que vous l'attendiez patiemment ! »

« Je serais heureux que vous puissiez attendre avec impatience Phantom Brave : The Lost Hero, un tout nouveau volet de la série qui sortira plus de 20 ans après la sortie du premier jeu. Je travaille également d'arrache-pied sur une nouvelle propriété intellectuelle aussi mignonne, touchante et irrésistible que ce que l'on peut attendre de Nippon Ichi Software, et je ferai de mon mieux pour l'annoncer dès que possible. Je ferai donc de mon mieux pour l'annoncer dès que possible. N'hésitez pas à l'attendre avec impatience !

« Nous développons actuellement un nouveau titre de la série Ace Combat, et bien que des défis continuent de se présenter chaque jour, nous sommes entièrement dévoués et déployons tous nos efforts pour le jour où nous pourrons commencer à voir des résultats. Il faudra encore un peu de temps avant que nous puissions annoncer le nouveau titre, mais 2025 sera aussi l'année où nous célébrerons le 30e anniversaire d'Ace Combat, alors j'aimerais me réjouir avec les fans. »

« Après la sortie du premier titre de notre studio, Slitterhead, je pensais pouvoir souffler un peu, mais au lieu de cela, j'ai l'impression d'être encore plus occupé... Nous avons commencé à préparer notre prochain projet, mais avec un éventail d'options plus large, c'est épuisant, mais je ressens aussi un sentiment d'accomplissement que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. »

« Le développement de Guns Undarkness, le titre que je développe en solo, a été retardé à maintes reprises, mais je pense que nous devrions pouvoir le sortir en Early Access au printemps de l'année prochaine. »

« J'espère que 2025 sera une année décisive pour LEVEL-5. Nous prévoyons de sortir trois titres majeurs : FANTASY LIFE i : The Girl Who Steals Time, Inazuma Eleven : Victory Road, et Professor Layton and the New World of Steam - simultanément dans le monde entier. Chaque titre a été doté du « flair LEVEL-5 », tout en étant développé dans le but d'offrir une expérience totalement nouvelle. Je veux proposer des jeux qui satisferont les fans et leur feront dire : « C'est exactement ce que j'attendais ».

4Gamer.net a publié l'édition 2025 de ses entretiens annuels de fin d'année avec des créateurs de jeux japonais. Le site web a interrogé 164 créateurs cette année, dont plusieurs annoncent de nouveaux titres et de nouvelles annonces pour 2025.