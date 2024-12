Retournez dans l'univers de Sword of the Necromancer comme vous ne l’avez jamais vu !C'est un remake du jeu original.

Éditeur : Grimorio of Games Développeur : Grimorio of Games Genre : Action/RPG Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch Date de sortie : 23 Janvier 2025 Langues : Anglais / Allemand / Français / Italien / Espagnol / Japonais / Catalan.

Like

Who likes this ?

posted the 12/19/2024 at 01:35 PM by nicolasgourry