Druckmann explique au New York Times que l'histoire "ambitieuse" tourne autour d'une religion fictive et explore "ce qui se passe lorsque l'on place sa foi dans différentes institutions".

"Elle a une présence intimidante. Nous l'avons fait venir pour une audition et elle nous a époustouflés. C'était l'un de ces moments, comme lorsque j'ai vu pour la première fois Ashley Johnson dans le rôle d'Ellie", dit-il.

Naughty Dog a dévoilé Intergalactic : The Heretic Prophet, son premier projet original depuis plus de dix ans, lors des Game Awards, et le réalisateur Neil Druckman nous a donné quelques détails supplémentaires sur l'histoire à venir.Nous connaissons déjà quelques détails : le jeu se déroule dans un lointain futur rétro, centré sur la mystérieuse planète Sempiria, qui est coupée du reste de l'univers. Il met en scène Tati Gabrielle dans le rôle de Jordan A. Mun, une chasseuse de primes en mission sur ce corps céleste pour en percer les secrets.Druckman a également parlé au NYT de l'actrice Tati Gabrielle.