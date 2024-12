Éditeur : PQube

Développeur : ACQUIRE

Genre : RPG/Dungeon-crawling

Prévu sur PC/PS5/Switch

Date de sortie : 2025

Langues : Japonais / Anglais.

Inscrivez-vous dans l'une des trois écoles distinctes et rejoignez vos camarades de classe dans une aventure épique à travers les donjons. Profitez de la vie scolaire sur le campus et rencontrez de nouveaux amis parmi un large éventail de personnages et de classes.Choisissez votre groupe en fonction de votre style de jeu, puis partez à l'assaut des vastes donjons en 3D pour vaincre les ennemis et acquérir du butin afin que votre groupe devienne de plus en plus fort. Avec des centaines de combinaisons de races, de classes, d'armures, d'armes et d'objets, vous pouvez créer un large éventail de compositions de groupe pour relever les défis qui vous attendent !