Éditeur : Strange Scaffold

Développeur : Strange Scaffold

Genre : Sratégie

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol.

Par le développeur deAffrontez le clan Foot et sa nouvelle cheffe puissante dans des campagnes pleines d'action centrées sur chaque tortue individuellement. Retrouvez l'esprit des jeux classiques de la franchise dans 20 niveaux en perpétuelle mutation, dont la taille et les dangers varieront à chaque tour ! Accumulez des points et tentez de faire le meilleur score dans cette nouvelle histoire Tortues Ninjas du célèbre studio indépendant Strange Scaffold. Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphael entrent dans une nouvelle phase de leur vie, dans une esthétique superbe de type roman graphique où se côtoient une multitude de figurines dynamiques.