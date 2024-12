Éditeur : 11 bit studios

Développeur : Digital Sun

Genre : Aventure/RPG

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie :2025

Langues : Français / Anglais / Allemand / Portugais / Russe / Chinois.

Sans le sou, vous et les autres habitants de la ville vous retrouvez bloqués dans le lointain village de Tresna. Il ne tient qu'à vous de vous remettre sur pied et de faire de votre humble boutique la source de la richesse du village. Explorez de dangereux donjons, collectez des reliques, vendez-les et réinvestissez dans les établissements de vos amis. Débloquez de nouvelles armes et armures, décorez votre boutique et, surtout, redonnez l'espoir que les choses puissent un jour changer.