Lorsque l'histoire commence, soyons honnêtes, les choses se présentent plutôt mal pour la détective privée Kathy Rain.Nous sommes en 1998 et elle est complètement fauchée : la Katmobile fonctionne tant bien que mal, son frigo est presque vide et son expulsion est imminente...Cependant, une superbe opportunité se présente lorsqu'une grosse récompense en espèces est annoncée pour résoudre l'affaire du « Devin », des meurtres en série qui touchent de plein fouet la ville de Kassidan et la plonge dans la terreur.Mais qui dit grosse récompense dit aussi grand risque - cette affaire sera-t-elle celle qui marquera la carrière de Kathy ou deviendra-t-elle la prochaine victime du Devin ?

posted the 11/22/2024 at 08:55 AM by nicolasgourry