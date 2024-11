Certains articles font état de l'acquisition de KADOKAWA Corporation (ci-après dénommée "la société") par Sony Group Inc. Toutefois, cette information n'a pas été annoncée par la société. La société a reçu une première lettre d'intention pour l'acquisition des actions de la société , mais aucune décision n'a été prise à ce jour. Si des faits doivent être annoncés à l'avenir, nous le ferons en temps utile et de manière appropriée.

posted the 11/20/2024 at 11:27 AM by jenicris