Grimmjow excelle dans l'art du combat rapproché comme le montre ces quelques enchaînements au sabre. Privilégiant sa force brute, sa forme Resurrección lui confère une forme de félin bipède qui lui permettra d'augmenter sa force et son agilité. Sa technique ultime Desgarrón « Lacération » fait apparaître 10 griffes qu'il peut projeter vers son adversaire.



Bleach Rebirth of Souls est prévu début 2025 sur consoles et Pc.