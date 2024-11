Avec l’arrivée mystérieuse de la Tour de Pierre Noire, un monde serein et paisible, bascula pour toujours. Grâce à son énergie impressionnante, la tour apporta initialement de la prospérité aux terres. Toutefois, son pouvoir continua de croître jusqu’à l’apparition d’esprits maléfiques qui s’emparèrent du royaume vivant. De grands guerriers tentèrent de mettre fin à l’invasion en essayant de détruire la tour, mais une horrible trahison les conduira à leur perte.

posted the 11/06/2024 at 02:50 PM by nicolasgourry