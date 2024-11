Éditeur : Bear games

Développeur : Bear games

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : N.C.

Langues : Anglais / Français / Italien / Chinois / Espagnol / Ukrainien / Japonais.

Dans la veine de la licence : Comix Zone.Se réveiller dans un monde fantastique, c'était génial... Jusqu'à ce que vous découvriez qu'il est dirigé par des esclavagistes aussi agréables que des cactus.Vous êtes Zero, un terrien qui a le don des mauvaises blagues, de l'hygiène douteuse et qui, d'une manière ou d'une autre, sauve le monde. Votre plan est simple : tuer les méchants, récupérer les filles et rentrer chez vous. Du moins, c'était simple... jusqu'à ce que vous deveniez immortel.Le problème avec l'immortalité, c'est qu'à chaque fois que vous mourez, Zero perd une partie de sa mémoire.